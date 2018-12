Løkke sender diskret giftpil til Støjberg: Jeg er den bedst egnede til at sætte tingene på plads Danmark får støtte fra Norge, Litauen og Holland under FN's meget omtalte migrationskonference i Marrakesh i Marokko.

Uden at nævne udlændingeminister Inger Støjberg (V) direkte ved navn valgte statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) at sende en slags diskret giftpil i retning af sin ressortminister før sin tale på den globale migrationskonference i Marrakesh.

Statsministeren landede søndag aften i den marokkanske storby og begyndte ugen ved solopgang med et pressemøde på hotel Palmeraie Palace en halv times køretur uden for centrum. Her blev han spurgt, hvorfor han endte med at træffe beslutning om selv at rejse afsted - i stedet for at overlade opgaven til en anden minister.

»For at sige det lige ud: fordi jeg er den, der er bedst til at gøre det og få sat de her ting på plads. For det er et balanceret synspunkt«, lød det fra Lars Løkke Rasmussen, som fortsatte:

»Danmark hører til i det internationale samarbejde, det skal der ikke være nogen tvivl om. Det problem vi står med, kan vi ikke løse alene. Det kræver et samarbejde. Vi står over for en befolkningseksplosion i Afrika. Hvis ikke vi får et samarbejde med Afrika op at stå, vil der komme et pres på Europa, som den største mur ikke kan holde til«.

Regeringen har her til morgen oversendt den meget omtalte stemmeforklaring til Folketinget, som Lars Løkke Rasmussen gennem de seneste uger har forhandlet frem med en række europæiske partnerlande om FN-erklæringen Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM).

De første sætninger i stemmeforklaringen illustrerer regeringens bestræbelse på at balancere mellem på den ene side at hylde internationalt samarbejde og på den anden side at betone retten til at bevare udlændingepolitik som national selvbestemmelsesret.

»CMG kommer på et tidspunkt, hvor multilateralisme er under pres. I FN er det internationale samarbejde bygget på national suverænitet. GCM bekræfter den fundamentale præmis om, at det er staters suveræne ret selv at bestemme deres nationale udlændingepolitik inden for folkerettens rammer«, hedder det i stemmeforklaringen.

Foto: Mosa'ab Elshamy/AP Angela Merkel er blandt de regeringschefer, der har valgt at deltage i mødet i Marrakesh.

Her præciserer regeringen i otte punkter, hvordan den 34 sider lange FN-erklæring bliver forstået læst gennem danske briller. Det første punkt handler om en klar skelnen mellem legale og illegale migranter. Den danske stemmeforklaring går i rette med FN-papiret for at være uklart formuleret. Den del af stemmeforklaringen lyder sådan her:

»Denne ret til at skelne mellem regulære og irregulære migranter kunne have været klarere gennemgående integreret i GCM. Vi understreger, at en klar skelnen mellem regulære og irregulære migranter vil blive anvendt i vores læsning af GCM. Et eksempel er målsætning 16 vedr. inkludering af migranter, hvor spørgsmålet om integration udelukkende relaterer sig til regulære migranter. Derudover forbliver beslutninger om modtagelse af sociale ydelser og andre velfærdsrettigheder under national kompetence, herunder retten til medtagelse af sociale ydelser og andre optjente ydelser«.

På samme måde bliver det i punkt fem slået fast, at FN-erklæringen ikke indebærer indskrækninger i pressefriheden.

»GCM – som et ikke-bindende juridisk rammeværk – begrænser eller indskrænker på ingen måde veletablerede menneskerettigheder, herunder ytringsfriheden. Det understreges, at vi lægger stor vægt på mediernes udvidede frihed til at debattere alle emner af vigtighed for samfundet, herunder migrationsemnet i alle dets aspekter«, hedder det.

Og i punkt seks bliver det fastslået, at erklæringen ikke kan forstås som en smutvej for migranter til at opnå opholdstilladelse: