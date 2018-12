Fisker Brian Kyed: »Når vi mister Stejlepladsen, så ved jeg sgu ikke, hvor vi skal hen ...« Fiskerhavnen i Københavns Sydhavn er et lille samfund, der står for skud. Kommunen skal have penge til metrobyggeri, så planen er at bygge 550 boliger på den fredede naturgrund Stejlepladsen, der ligger lige op af hovedstadens sidste gamle fiskerihavn.