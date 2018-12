Mattias' pædagoger ville ikke give ham insulin – to år efter står ny pligt til at hjælpe i stampe

En undersøgelse, der skal bane vejen for bedre forhold for handikappede, skulle have ligget klar i september, men regeringen har endnu intet præsenteret. »For dårligt«, siger Danske Handicaporganisationer. Det er beklageligt, lyder det fra socialministeren.