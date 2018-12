Anklager: Dreng voldtaget på toilet begik selv overgreb

En række ubærlige begivenheder bliver mandag præsenteret i en retssal i Glostrup vest for København.

Her er en mentalt retarderet mand tiltalt for tilbage i 2011 og 2012 mindst 50 gange at have voldtaget en lille dreng på et toilet i Ishøj By Center.

Den tiltalte er en bekendt af familien, som havde til opgave at følge den dengang fireårige dreng i børnehave.

Ved retssagens start fortæller specialanklager Bo Bjerregaard, at den nu 11-årige dreng nogle år senere blev udsat for endnu et overgreb.

Denne gang var gerningsmanden en 15-årig dreng, og overgrebet skal være sket på et aflastningssted for socialt belastede børn.

Kopierede, hvad han selv havde været udsat for

Den mildest talt hårdt prøvede dreng er efterfølgende selv blevet krænker, oplyser Bo Bjerregaard. På den samme institution skal den 11-årige således have forgrebet sig på en jævnaldrende dreng.

»Han kopierede, hvad den 15-årige havde gjort ved ham«, siger specialanklager Bo Bjerregaard. I dag er drengen tilknyttet JanusCentret, der behandler børn og unge med seksuelle adfærdsproblemer.

Fortællingen om den 48-årige mand, der er tiltalt for de mange voldtægter, er ligeledes nedslående. I retten ønsker han ikke at svare på spørgsmål.

Men til en psykiater har han sagt, at han som lille faldt ud fra en lejlighed på 1. sal og slog hovedet. Det var i den forbindelse, at han blev hjerneskadet.

»Min klient kan skrive sit eget navn og sige ja og nej. Men han kan hverken læse eller skrive«, siger forsvarer Carsten Halle.

Den tiltalte husker desuden dårligt og svarer i øst og vest. Det fremgår af en håndfuld forklaringer, han har afgivet til politiet. Til at starte med afviste han kategorisk, at han overhovedet kendte den lille dreng og hans mor.

Sidenhen sagde han, at han siden teenageårene havde kendt drengens i dag afdøde morfar, og at han betragtede morfaren som sin bedste ven.

Nu huskede den 48-årige også, at han jævnligt spillede kortspillet 500 med drengens mor, og at han fra tid til anden havde fulgt drengen i 'skole'.

» Men afhørte nægtede at have gjort, hvad drengen forklarede«, står der i en af de politirapporter, som specialanklager Bo Bjerregaard læser op fra.

Politiet kom på sporet af sagen, da den 11-årige drengs plejeforældre tidligere i år tog kontakt til myndighederne.

Efterfølgende er drengen blevet afhørt af specialuddannede politifolk flere gange. Disse optagelser afspilles mandag i retten for lukkede døre.

Ved at læse anklageskriftet får man dog en fornemmelse af, hvad der ifølge drengen er sket.

Blandt andet er den 48-årige tiltalt for at have tvunget drengen til at tage mandens lem i munden, og manden tog også drengens lem i munden. Derudover blev drengen voldtaget analt, lyder det i anklageskriftet.

Anklagemyndigheden kræver, at den tiltalte anbringes på en institution for personer med vidtgående psykiske handicap.

ritzau