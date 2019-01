Hun udreder misdannede fostre hos gravide: Vi fortæller aldrig forældrene, hvad de skal vælge

Chok rammer ofte de par, som under en skanning uventet får at vide, at deres foster har en misdannelse. Lægerne rådgiver om, hvad de tror, misdannelsen vil betyde for barnet, hvis det bliver født. Men 100 procent sikre kan de aldrig være. Ud fra det skal forældrene vælge et liv til. Eller fra.

Præcis hvor mange børn der hvert år bliver født i Danmark med en misdannelse, er uvist. Oveni kommer alle de fostre med misdannelser, der bliver valgt fra i graviditeten. Politiken har fået tal fra Sundhedsdatastyrelsen, der viser, at 8,1 procent af de børn, der blev født i 2016, svarende til 7.120 børn, havde en registreret medfødt misdannelse, men tallet skal tages med forbehold.

Serie Misdannelser hos børn Politiken sætter i disse dage fokus på medfødte misdannelser hos børn. Vi har blandt andet skrevet om, at der er sket en fordobling i antallet af børn, der fødes med en registreret misdannelse eller kromosomafvigelse. Og at sundhedsmyndighederne ikke overvåger området og derfor ikke med sikkerhed kan sige, hvad udviklingen skyldes. Yderligere har avisens journalist Pernille Mainz fortalt sin personlige historie om at vente et barn med en sjælden misdannelse. Artiklerne kan findes på politiken.dk. Fremover bringer vi artikler om, hvad der skal til, for at man kan få tilladelse til sen abort op til uge 23. Og hvordan det er som par at afbryde en graviditet halvvejs i forløbet.

En af de læger, der ser de mest komplicerede tilfælde af misdannelser hos fostre, er Lisa Neerup Jensen, som er overlæge på Center for Føtal Medicin for Gravide på Rigshospitalet.

Usikkerheden er det allersværeste, det er det, parrene reagerer på Lisa Neerup Jensen, overlæge

Det er et højt specialiseret center, som blandt andet diagnosticerer og behandler syge fostre. Især misdannelser i hjertet og centralnervesystemet. De gravide ultralydsskannes og gennemgår en såkaldt føtalmedicinsk vurdering på næsten alle fødesteder i landet. Men i de tilfælde, hvor lægerne på hospitaler i den østlige del af landet ser misdannelser, som kræver akut kirurgisk behandling efter fødslen – eller hvis det er sjældne misdannelser – bliver parret sendt videre til Rigshospitalet.

»I første omgang bliver de vældig chokerede over, at der bliver påvist noget i en graviditet, der var en positiv ting, indtil de trådte ind ad døren og fik en skanning, der viste noget andet. Når parret først har fået at vide, at her er en mistanke, er det allervigtigste at få en hurtig tid hos en læge på afdelingen for at få så meget at vide som muligt – og få planlagt den udredning, der er nødvendig«.

»Usikkerheden er det allersværeste, det er det, parrene reagerer på. Et par kan i ventetiden være fristet til at søge på nettet og komme omkring alle mulige irrelevante oplysninger, der kan medføre endnu mere bekymring«, siger Lisa Neerup Jensen.

Stor forskel på uge 12 og 20

Parrene bliver altid beroliget af at få at vide, hvad lægerne tænker, at misdannelsen betyder – og hvor hurtigt de kan forvente at få en detaljeret afklaring. Ofte vil de blive tilbudt en udvidet kromosomanalyse og i nogle tilfælde en MR-skanning, hvilket tager tid. Det betyder, at der ofte går nogle uger, inden forældrene kan få lægernes endelige prognose.

Især hvis skanningen i uge 12 har været normal, og der pludselig dukker noget op under 20-ugers skanningen, kan nogle forældre i første omgang reagere med vrede.

»Der er meget stor forskel på at få at vide, at man har et foster med en alvorlig misdannelse i uge 20 i forhold til i uge 12. I uge 12 vil der være længere tid til at finde ud af, hvilken betydning misdannelsen har. Det vil også være nemmere at få tilladelse til en abort fra de regionale abortsamråd tidligt i forhold til 22. uge (som er grænsen for sen abort, red.)«.

Fakta Skanninger Alle kvinder i Danmark får tilbudt minimum to skanninger under graviditeten. Den første ligger i uge 11-14, hvor man ser efter, om der er liv, om der er et eller to fostre, fastsætter terminsdatoen og beregner risikoen for Downs syndrom. Cirka 93 procent af alle gravide siger ja til skanningen. Den anden skanning ligger i uge 18-21 og kaldes en gennemskanning, hvor man undersøger fostrets vækst og gennemskanner fostrets organer. Her ser lægerne blandt andet efter misdannelser og tilstande, der øger risikoen for fosterdød eller kronisk sygdom, der kan betyde øget dødelighed i barndommen, samt alvorlige mentale eller fysiske handikap. Cirka 95 procent af de gravide får en gennemskanning. Kilde: overlæge Lisa Neerup Jensen

Lægerne har kun to uger

Når en misdannelse bliver opdaget under den såkaldte gennemskanning i uge 20, arbejder lægerne mod tiden. Reelt har de kun cirka to uger til at finde ud af, hvor alvorlig misdannelsen er, om der kan gemme sig andre fejl, og hvad det vil komme til at betyde for barnet. Ud fra den viden, lægerne når frem til, skal parret vælge, om graviditeten skal fortsætte eller afbrydes.

Lægerne på Rigshospitalet arbejder for at diagnosticere alvorlige misdannelser så tidligt som muligt. Men hvis 12-ugers skanningen blev udbygget til at blive en egentlig misdannelsesskanning – og hvis gravide blev tilbudt en tredje gennemskanning i 15.-16. uge – ville lægerne vinde mere tid til at kunne lave en mere detaljeret diagnostik end i dag, blandt andet via genanalyser. Men det vil kræve mere tid til undersøgelser og flere ressourcer.

»For alle de par, der ender med at få et helt normalt og rask barn, kan man godt synes, at skanningerne måske ikke er så væsentlige. Men for dem, der får konstateret en misdannelse hos fostret, har det meget stor betydning«, fastslår Lisa Neerup Jensen og tilføjer:

»Det drejer sig ikke kun om at give parret mulighed for at vælge abort, men også for at kunne planlægge den videre graviditet og fødsel mest optimalt. I nogle tilfælde kan fostret have en misdannelse, der gør, at det er meget vigtigt at forløse barnet før tid ved kejsersnit for at give det så god en start på livet som muligt. I andre tilfælde er der behov for at behandle fosteret i graviditeten«.

Er først sikkert efter fødslen

De fleste af de misdannelser, Lisa Neerup Jensen og hendes kollegaer diagnosticerer i graviditeten, er »tilsyneladende isolerede«.

’Tilsyneladende’ betyder, at det ved man så ikke, før man har den endelige evaluering efter fødslen. Først da kan man se, om der opstår noget, man ikke har haft mulighed for at vurdere under graviditeten.

Vi rådgiver om betydningen af misdannelsen. I sidste ende er parret, der tager den endelige beslutning Lisa Neerup Jensen, overlæge

»Det er vanskeligt, fordi vi ved, at når man som gravid eller par får påvist et foster med en afvigelse, har man jo behov for at få så meget sikkerhed som muligt for, at det udelukkende er en fysisk afvigelse. Det er jo det, alle frygter: mental retardering. Men vi kan aldrig sige med 100 procent sikkerhed, at misdannelsen er isoleret. Vi kan forsikre parret om, at der ved gentagne meget grundige undersøgelser ikke er fundet noget, der tyder på, at der er andet end den tilsyneladende isolerede misdannelse«.

Forældre er »fuldstændig forskellige«

I kan aldrig være helt sikre. Hvordan kan I så rådgive forældrene? Er det ud fra deres reaktioner?