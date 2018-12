Mattias Tesfaye om fattige familier: Vi nedsætter en kommission. I den mellemliggende periode er der afsat 200 millioner kroner. Jeg tror ikke, du kan få noget mere præcist svar

Socialdemokratiet vil bruge 200 millioner på at kompensere børnefamilier, men udlændingeordfører Mattias Tesfaye vil ikke love, at det dækker fuldt ud.

Mattias Tesfaye, ifølge tal fra Udlændingeministeriet er det enlige med børn, der bliver hårdest ramt af den planlagte sænkelse af integrationsydelsen. Vil I annullere det, hvis I kan danne regering efter et valg?

»12 måneder efter et valg vil vi fremlægge et bud på, hvordan man kan lave et samlet ydelsessystem. Et af formålene er, at de familier, der i dag er på integrationsydelse og har børn, har for lidt. Nu sætter regeringen og DF det ned med 1.300 efter skat, og det understreger bare behovet for at få ændret det her«.

I mellemtiden, fra I måske får magten, til jeres bud ligger klar, vil den her aftale gøre hundredvis af fattige børn endnu fattigere. Kan I leve med det?

»Nej, og det er også derfor, at vi i vores økonomi har afsat 200 millioner til at kompensere de her familier i mellemtiden. Den økonomi, som er interessant for de her familier, er både børnepenge, integrationsydelse, boligstøtte og fripladser i daginstitution. Præcis hvilke af de knapper de 200 millioner vil blive brugt på, kan jeg ikke sige«, siger Tesfaye og nævner, at pengene også kan gå til højere normeringer i daginstitutioner.

Kan du garantere, at I kompenserer dem, der står til at få en lavere integrationsydelse, så de ikke får et mindre rådighedsbeløb?

»Nej, det bliver ikke sådan, at vi kort efter et folketingsvalg vil sy endnu en lap på det her system. Vores hensigt er, at når der er gået et år, vil vi have, at den samlede mængde af ydelser giver mening«.

Så der kan godt være en periode, hvor I har magten, og hvor enlige med i forvejen små indkomster får endnu færre penge?

»Ja, og selv før finansloven synes vi jo, at de familier har for lidt. Det er også derfor, vi siger, at vi har afsat 200 millioner i den mellemliggende periode til at kompensere dem. Men den finanslovsaftale er jo et meget godt billede på, at vi ikke på forhånd præcis kan sige, hvordan de 200 millioner skal fordeles, fordi det afhænger af, hvordan lovgivningen ser ud, når vi overtager magten«.

Men du vil ikke love, at de bliver kompenseret fuldt ud på rådighedsbeløbet for de penge, de mister med finansloven?

»Nej, for vores udfordring er jo, at der også skal et flertal til«.

Hvis I får flertal efter et valg, vil EL, SF, AL og R nok gerne hjælpe med det.

»Det er jo ikke sikkert, at vi kun kan blive enige med dem om, hvordan et kommende ydelsessystem skal se ud. Vi håber, at der kan opnås en bred politisk enighed, for det er netop det, der har været problemet, at ydelser svinger frem og tilbage«.

Der skal være valg i 2019, og de lavere ydelser står til at træde i kraft i 2020. Så man kunne godt som ny regering nå at annullere det, inden det overhovedet træder i kraft?

»Der er alt for mange hvis’er. Hvis regeringen fremlægger et lovforslag, der vil sænke integrationsydelsen, så stemmer vi ikke for det. Så kommer der et valg. Vi nedsætter en kommission. I den mellemliggende periode er der afsat 200 millioner kroner. Jeg tror ikke, du kan få et mere præcist svar«.