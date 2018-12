Dine plastkødbakker kan godt genanvendes. Men det er dyrt

En række kommuner kan vise pæne genbrugsprocenter for den plastemballage, som borgerne sorterer fra deres affald. Det er mest et spørgsmål om, hvor meget man vil betale for at slippe for at brænde plast.

Det kan godt lade sig gøre at få genanvendt langt det meste af det plastaffald, som bliver sorteret fra ude i husholdningerne. En stribe kommuner omkring København og Københavns Kommune har en genanvendelsesprocent på 78 for den slags plastaffald.

Siden behandling af hård og blød plast indsamlet fra private forbrugere i 2014 blev sendt i udbud, har kravet været mindst 75 procent genanvendelse, fortæller Vestforbrændings udviklingschef, Yvonne Amskov.

Det er langt over den gennemsnitlige genanvendelse for plastemballage fra husholdninger og virksomheder. Den vurderes ifølge regeringens plasthandlingsplan fra 5. december at være på blot 17 procent. Plast er baseret på olie. Derfor er der et ønske om at få plast væk fra forbrændingsanlæggene og dermed undgå CO 2 -udslip.

Fakta Plastaffald I Danmark genereres der årligt 340.000 tons plastaffald fra virksomheder og private. Heraf er 215.000 tons emballageaffald. 36 procent af plastemballageaffaldet bliver genanvendt. I 2025 skal genanvendelsen op på mindst 50 procent og i 2030 på 55 procent, hvis Danmark skal leve op til EU’s emballagedirektiv. Plastemballage udgør langt den største del af husholdningernes plastaffald. Det skønnes, at kun 17 procent bliver genanvendt, selv om mange kommuner har indført særskilt indsamling af plastaffald fra husholdninger. Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet Vis mere

Bag udbuddet står de 19 kommuner bag Vestforbrænding. Og nu er genanvendelsesprocenten i praksis nået op på 78, altså højere end krævet, siger Yvonne Amskov. Den del, der ikke kan genanvendes, bliver brændt, og energien udnyttes ligesom i de danske forbrændingsanlæg.

Så høj en genanvendelsesprocent kan ingen danske virksomheder tilbyde. Det første udbud i 2014 blev vundet af en tysk virksomhed, nummer 2 gik til en svensk virksomhed, mens det nuværende 3-årige udbud blev vundet af den tyske koncern Alba.

Alba sorterer plastaffaldet på sit anlæg i Braunschweig i det centrale Tyskland og sender det til videre behandling.

Bliver det så faktisk genanvendt? Man hører, at plastaffald, der eksporteres, ender med at blive brændt?

»Vi har garanti for, at det bliver solgt til cirkulært certificerede virksomheder i Tyskland. Så det bliver genanvendt. Det bliver brugt til urtepotter, plastspande, poser, køreunderlag, paller og så videre. Vi besøger jævnligt anlægget, og otte gange om året er der en test, hvor det kun er vores affald, der bliver kørt igennem, og så får vi en statusrapport om sorteringen«, siger Yvonne Amskov.

Anlægget i Braunschweig kan håndtere 150.000 tons plastaffald om året. Yvonne Amskov regner med, at Vestforbrændings bidrag i år når op på ca. 7.000 tons.

Jo mere man betaler, des mere kan man få genanvendt Niels Toftegaard, Dansk Affaldsforening

Et spørgsmål om penge

Det mekaniske sorteringsanlæg bruger forskellige typer ryste- og tromlesigter, blandt dem en såkaldt ballistisk separator. Dertil kommer NIR-skanning, hvor kameraer over transportbåndet skelner mellem plasttyperne PP, PE, PET og polystyren, hvorefter en luftstråle sender dem hver sin vej.

Det er de tre førstnævnte plasttyper, den hårde plast, som det er lettest og mest rentabelt at genanvende. De udgør omkring tre fjerdedele af plastemballagen fra husholdninger. Vestforbrænding ønsker ikke at oplyse, præcis hvad det koster at få plastaffaldet sorteret og genanvendt, men det er ikke billigt. »At sikre genanvendelse af plast er fortsat omkostningstungt«, siger Yvonne Amskov.