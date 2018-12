Byret frifinder tre fra bandemiljø for skud mod betjente

Tre mænd, som ifølge politiet er fra banden Loyal To Familia (LTF), er onsdag blevet frifundet for anklagen om at ville dræbe to personer i Mjølnerparken i København.

Det oplyser forsvarsadvokater om afgørelsen i Københavns Byret. To af mændene er straks efter blevet løsladt efter en langvarig varetægtsfængsling. En fjerde mand, der ligeledes var tiltalt for drabsforsøg, er derimod fundet skyldig.

Det var i september sidste år, at der blev affyret en serie skud fra en motorcykel mod to mænd i en gård i Mjølnerparken. De to var betjente i civil.

Ifølge anklagemyndighedens påstand var der tale om en forveksling. Angriberne mente, at mændene tilhørte grupperingen Brothas, lød det.

To af forsvarerne i sagen, advokat Michael Juul Eriksen og advokat Mette Grith Stage, oplyser, at tre af de fire tiltalte er frifundet for drabsforsøg.

Forsvarer: Bemærkelsesværdig afgørelse

Den førstnævnte finder afgørelsen bemærkelsesværdig.

»Der er sket en del frifindelser i sager om LTF«, siger Michael Juul Eriksen.

For eksempel blev seks mænd fra banden i maj frifundet af byretten i en sag om en maskinpistol og en pistol, som blev flyttet fra et område ved Bolsjefabrikken ved Ragnhildgade i København til et grønt område nær Rovsingsgade. Derimod blev tre andre tiltalte dømt.

Netop sager om bandemedlemmernes kriminalitet vil indgå i en stort anlagt sag om opløsning af Loyal To Familia. Den indledes til februar.

I onsdagens afgørelse er den ene af de tre frifundne for drabsforsøg dog kendt skyldig i en sag om våben.

Den eneste dømte for skuddene med revolver mod betjentene er en nu 20-årig mand, der er pakistansk statsborger. Straffen ventes udmålt torsdag. Der er også krav om udvisning.

De civile betjente, der er politiassistenter, blev beskudt med mindst fem skud fra en revolver, hedder det i anklageskriftet.

Nævningesagen blev indledt i oktober og er blevet afviklet over næsten 20 retsmøder.

I bandemiljøerne var der sidste sommer og efterår høj tænding i København med adskillige skyderier på åben gade.

ritzau