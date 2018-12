Landsret skærer 30 år af dom til tre unge for Skagen-drab

Det har givet et markant andet udfald for fire mænd, at de for knap et år siden valgte at anke deres domme for drab i Skagen til landsretten.

I byretten fik tre af dem 12 års fængsel, mens den fjerde blev idømt forvaring.

Onsdag har Vestre Landsret så barberet straffen kraftigt ned. En af de tidligere dømte er blevet helt frifundet, mens de tre andre er dømt for grov vold eller medvirken hertil.

De tre dømte skal i fængsel i henholdsvis et år og tre måneder, et år og seks måneder og to år.

Dermed er den samlede dom 30 år kortere end i byretten.

I januar 2017 blev en 20-årig mand på brutal vis tæsket og stukket til døde i sin lejlighed i Skagen. Men Vestre Landsret har altså valgt ikke at dømme de fire mænd for drabet.

ritzau