Ung mand slipper med betinget fængselsstraf for at give sin kammerat en dødbringende sodavand

16-årig mand døde efter at have drukket sodavand med MDMA.

En 18-årig mand straffes med fire måneders betinget fængsel for at have givet en sodavand med stoffet MDMA til en 16-årig kammerat, som døde efter at have drukket af flasken.

Retten i Næstved finder det bevist, at den 18-årige mand er skyldig i uagtsomt manddrab. Omvendt afviser dommeren og de to domsmænd påstanden om, at den tiltalte burde have indset, at kammeraten risikerede at dø.

Derfor frifindes han for anklagen om forsætlig fareforvoldelse.

Det var om aftenen 26. oktober i år, at den 16-årige Marcus Christensen og en gruppe kammerater var samlet hos den nu dømte i hans lejlighed i Dianalund.

Til at hjælpe stemningen på vej havde gruppen skaffet rigeligt med stoffer, og på et tidspunkt blandede den 18-årige vært knap et gram MDMA i en Faxe Kondi-flaske.

Særligt Marcus Christensen drak af flasken, og ud på aftenen fik han det dårligt. Han blev bleg, stiv og begyndte at ryste. Og klokken 01.46 trak han vejret for sidste gang.

Ritzau