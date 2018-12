Det ømme punkt: 'Børnenes statsminister' risikerer at ende som en vittighed

På den anden side vil hun ikke risikere at blive beskyldt for at slække på udlændingepolitikken. Og blå blok er klar til at kaste sig over hende, hvis der bliver udbetalt så meget som en bøjet femøre mere til en udlænding: Slaphed, slingrekurs og øllebrødsbarmhjertighed.

I stedet har socialdemokraterne opstillet et hidtil effektivt ikke-svar: Spørgsmålet skal placeres i en ydelseskommission, så slipper vi for at blive mere konkrete før valget.

De har med andre ord ikke et bud på en løsning. Men de har en magisk politisk kasse, de kan proppe problemet ned i, og så kommer der en løsning.

Kan ende som de 12 minutter

Sådan en magisk politisk kasse havde Helle Thorning-Schmidt også før valget i 2011: Den famøse trepartsaftale, der skulle skaffe de forkætrede 12 minutters ekstra arbejde om dagen. Hvordan det skal ske, det kan vi desværre ikke svare på. Det vil ske i den magiske kasses mørke. Det blev som bekendt aldrig til noget.

Problemet med magiske kasser er, at de oftest er fulde af røg og blålys, når man kigger i dem. De er afhængige af, at vi tror på tryllekunstnerens illusioner.

Presset mod Mette Frederiksen blev forleden så stort, at hun måtte rykke ud i Jyllands-Posten og sætte sin personlige garanti på kassen: »Der er et problem, og det har jeg tænkt mig at løse. Så kan man altid diskutere, om løsningen er den rigtige«.

Men der kommer en løsning, lover Frederiksen med et uheldigt ekko af Thornings forsikringer om, at »der kommer en god løsning i morgen« på betalingsringen.