Sagen forfra: I ly af skattelettelser blev opholdskravet født

Opholdskravet, der begrænser retten til dagpenge, har ført til frustrationer blandt danskere verden over, demonstrationer på Slotspladsen og over 70 folketingsspørgsmål til ministeren. Her er et overblik over forløbet.

Skatteaftalen. Efter en dramatisk afslutning på 2017 med store uenigheder om topskat og udlændinge lykkedes det efter nytår regeringen og Dansk Folkeparti at lande en aftale. Skatten blev lettet på arbejde, og på side otte i aftaleteksten stod, at en del af finansieringen skulle findes i dagpengesystemet. Fremover skulle man have opholdt sig i Danmark i syv ud af otte år for at have ret til dagpenge. Fuldt indfaset i 2021 ville det give 200 millioner kroner til statskassen, som altså kunne bruges på skattelettelser.