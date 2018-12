Blødere opholdskrav efterlader million-regning til at dække skattelettelser

I sidste øjeblik lægger regeringen og Dansk Folkeparti op til at ændre det omstridte opholdskrav, så færre mister dagpengeretten. Men så mangler partierne over 50 millioner kroner til de skattelettelser, de uddelte tidligere på året.

Svaret fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) var klart, da Socialdemokratiet for knap to måneder siden foreslog at bløde opholdskravet for retten til dagpenge op.

Konkret foreslog partiet, at der skulle være plads til, at man kunne opholde sig mere end et enkelt år i udlandet uden at miste retten til dagpenge. Det kunne eksempelvis ske ved at sige, at man skal have opholdt sig i Danmark eller et andet EU-land i 7 ud af 12 år i stedet for den tidsramme på 7 ud af 8 år, som regeringen og Dansk Folkeparti var blevet enige om.

Men forslagene ville »medføre, at skatteaftalen er underfinansieret, og regeringen kan derfor ikke støtte forslagene«, skrev beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen om Socialdemokratiets ideer i et brev til beskæftigelsesudvalget.

Pengene, som staten sparer på opholdskravet, er nemlig allerede brugt i en skatteaftale indgået i februar.

Ikke desto mindre foreslår regeringen og Dansk Folkeparti nu selv præcis det samme og lægger i sidste øjeblik op til at ændre opholdskravet, så færre bliver omfattet. Dermed giver opholdskravet ikke det provenu på 200 millioner årligt fra 2021, når det er fuldt indfaset, som partierne havde regnet med.

Efter skat og tilbageløb mangler der 14,9 millioner kroner i 2019. I 2023 er det beløb steget til 57,5 millioner kroner. Det fremgår af ændringsforslaget. I 2019 skal de penge findes på finanslovens reserver, mens der skal sættes penge af på de kommende finanslove.

Det dårligste håndværk

Selv om det oprindeligt var Socialdemokratiet, der stillede samme ændringsforslag, har partiet i mellemtiden ændret mening. Når lovforslaget i næste uge skal til endelig afstemning i Folketingssalen, vil partiet fortsat stemme imod.

»Det her er noget af det dårligste håndværk, jeg har set i mine 10-11 år herinde. Det har væltet ud med problemer«, siger beskæftigelsesordfører Leif Lahn Jensen (S), der fortsat opfordrer regeringen til at trække lovforslaget helt tilbage og vende tilbage med en ny version.

Han er overrasket over, at regeringen nu lægger op til den ændring, han egentlig selv havde foreslået.

»Det undrer mig lidt, for de har flere gange sagt til os, at det var for dyrt, og så manglede man penge til skattelettelser. Det kan man så godt nu, men hvor skal man så finde de penge? Det må de selv ligge og rode med«, siger han.

I Enhedslisten er beskæftigelsesordfører Finn Sørensen glad for, at regeringen trods alt bløder lidt op.

»Men det er stadigvæk et lovforslag, der er fuldstændig hamrende uretfærdigt, som skaber utryghed for mange, og som er et angreb på dagpengesystemet. Så det skal bare væk«, siger han.

Regeringen lover at finde penge

Ændringsforslaget vil betyde, at færre bliver omfattet af opholdskravet. Oprindeligt havde regeringen regnet med, at 4.500 personer ville miste dagpengene på grund af kravet, men det tal bliver reduceret med 1.125 personer. Barsels- og sygedagpenge vil, som Politiken tidligere har beskrevet, i nogle tilfælde fortsat ryge.

Det har ikke været muligt at få et interview med Troels Lund Poulsen, men i en pressemeddelelse siger han, at ændringen skal skabe »en ny balance«.

»Vi må også sige, at behandlingen af lovforslaget har vist, at der er brug for, at man kan arbejde længere tid end et år i udlandet uden at miste retten til dagpenge«, siger han.

I Dansk Folkeparti er beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted godt tilfreds.

»Der har været en del bekymringer. Vi har lyttet til den kritik, der har været«, siger han.

Hvordan pengene til skatteaftalen fremadrettet skal findes, bekymrer ham ikke.

»Der er så meget, man fremadrettet skal finde på finansloven. Det ændrer sig fra år til år. Hvor statsministeren og beskæftigelsesministeren finder pengene, er jeg ikke klar over. Det er ikke nogen, vi i Dansk Folkeparti skal stå og finde«.



Men I har jo været med til at lave den aftale, hvor I bruger pengene?

»De penge, der mangler, dem står regeringen inde for, at det er dem, der skal finde dem. Det har de lovet«.