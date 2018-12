Regeringen vil sno sig uden om bevægelsesfrihed på tålt ophold

»Det kan jeg ikke gennemskue, om det gør. Men jeg kan sige noget om det ønske, vi har med det – og det er vel det. Men om det får den effekt, er jo noget, som til syvende og sidst bliver en domstolsafgørelse«.

Usikker effekt

Ifølge Udlændinge- og Integrationsministeriet vil effekten formentlig ikke være stor. Selv om de pågældende altså ikke længere vil være omfattet af retten til bevægelsesfrihed, skriver ministeriet nemlig i bemærkningerne, at de fortsat vil være omfattet af menneskerettighedskonventionens artikel 8 om retten til privat- og familieliv. Denne ret omhandler nemlig ikke kun personer med lovligt ophold, og ifølge ministeriet vil den beskyttelse for de flestes vedkommende nok have samme effekt.

»Det er Udlændinge- og Integrationsministeriets generelle opfattelse, at en vurdering af opholds-, underretnings- og meldepligten i forhold til EMRK artikel 8 (om familieliv, red.) i de fleste tilfælde ikke vil føre til et andet resultat end den hidtidige vurdering af de nævnte forpligtelser i forhold til artikel 2 i 4. tillægsprotokol til EMRK (om bevægelsesfrihed, red.)«, lyder det i bemærkningerne, der dog fortsætter:

»Det kan imidlertid ikke afvises, at vurderingen efter EMRK artikel 8 i det konkrete tilfælde vil føre til et andet resultat, som følge af at der er tale om et indgreb i en anden rettighed (retten til respekt for familie- og privatliv i stedet for retten til fri bevægelighed)«.

For de 16, der allerede har fået ophævet deres opholdspligt af hensyn til deres bevægelsesfrihed, er spørgsmålet nu, om de igen vil blive pålagt opholdspligt. Det fremgår ikke af lovudkastet. Men ifølge Peter Vedel Kessing fra Institut for Menneskerettigheder vil Udlændingestyrelsen godt kunne pålægge dem det igen, hvis lovforslaget vedtages.

»Principielt er der ikke noget til hinder for, at de 16 får opholdspligt igen. Så vil de efterfølgende kunne få vurderet af en domstol, om det er brud på deres privatlivsbeskyttelse, men principielt er der ikke noget til hinder for det, for så har vi en ny situation«, siger han.