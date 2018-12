Indsatte kommer oftere og længere tid i isolation

Flere indsatte i landets fængsler bliver under afsoning sat i isolation, og når det sker, er sanktionen oftere langvarig.

Det viser tal, som justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har sendt til retsudvalget.

I løbet af årets første ti måneder er indsatte blevet straffet med ubetinget strafcelle, altså isolation, 3996 gange.

Til sammenligning blev det brugt 2579 gange i hele 2015.

Det skræmmer Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund, at der hver dag sættes omkring 13 personer i isolation. Hun frygter, at det hæmmer resocialiseringen.

»Jeg er helt med på, at indsatte ikke er Guds bedste børn, men pointen, med at de sidder i fængsel, er, at de skal holde op med at være kriminelle. Det gør de ikke ved at blive isoleret fra omverdenen på den måde«, siger hun.

Straffes en indsat med strafcelle, bliver vedkommende isoleret i op til fire uger.

Fængslet kan straffe, hvis en indsat har forbrudt sig mod institutionens regler, eksempelvis ved at have en telefon eller tobak i cellen eller ved at være voldelig.

Isolation er hårdt for psyken. Ifølge Institut for Menneskerettigheder er der hos indsatte, som har siddet i strafcelle, en øget risiko for selvmord, depression og angst, lige som de får sværere ved at fungere socialt og indgå normalt i samfundet.

Stigning i brug af langvarig isolation

Alligevel er der også en stigning i brug af langvarig isolation. I løbet af årets ti første måneder har indsatte 593 gange siddet i strafcelle i over to uger. Det tal var til sammenligning bare syv i 2015.

Socialdemokratiets retsordfører, Trine Bramsen, mener, at de hårde sanktioner er nødvendige over for kriminelle, som eksempelvis er voldelige over for fængselsbetjente.

En kriminalitetsform, der ifølge Bramsen er steget voldsomt de seneste år.

»Der kommer ikke noget godt ud af strafcelle. Men omvendt kan jeg godt forstå, at man bliver nødt til at have redskaber til dem, der er fuldstændig ligeglade med spillereglerne«, siger hun.

Bramsen ønsker at undgå strafcelle ved at vende systemet på hovedet, så indsatte ved god opførsel optjener ret til eksempelvis at se fjernsyn og få besøg af familien.

Det har trods gentagne henvendelser ikke været muligt for Ritzau at få en kommentar fra justitsminister Søren Pape Poulsen.

Han sagde i november til Jyllands-Posten, at han ikke ønsker at ændre på den gældende praksis, fordi der bør være 'mærkbare sanktioner', når indsatte bryder fængselsreglerne.

Kriminalforsorgen er ved at undersøge, hvorvidt strafcelle har en effekt.

ritzau