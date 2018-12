Politiken er taget tilbage til den tørkeramte landmand Lars: »Siden sidst er familien virkelig rykket sammen«

Sommerens tørke kostede landmand Lars Jonsson næsten 1 million kroner og den ene af hans to ansatte. Men den dårlige høst har ikke slået ham ud, for han ved, at familien står bag ham, og konen tager en tur med traktoren næste sommer, hvis 2019 bliver endnu et annus horribilis.

Lars Jonsson lader en håndfuld korn sive gennem sine fingre og ned i den bunke, der fylder cirka en sjettedel af hans lade.

»På nuværende tidspunkt skulle der have ligget korn hen til midt for den orange sprøjtetingest, der står der. På begge sider«, siger han og peger på en sprøjtemaskine, der står cirka midt i den store bygning.

Politiken er taget tilbage til Brønshøjgård i Lynge i Nordsjælland, hvor vi under sommerens tørke mødte plante- og svinebonden Lars Jonsson første gang.

Den julidag stod han over for en snarlig høst og regnede med, at tørken ville koste ham mellem 1 og halvanden million ud af en omsætning på 6-7 millioner kroner. Foruden Brønshøjgård kommer indtjeningen fra Lars Jonssons anden gård, Fuglerupgaard, og fra en række udlejningsbygninger, han ejer.



I mellemtiden har Lars Jonsson sat sig sammen med sin revisor og gjort tabet op til lige knap 1 million kroner.

»Det hjalp faktisk ret meget at få tallene ned på et papir og se det foran sig. Så kunne jeg se, at der er de og de muligheder«, siger han.

I første omgang har den 57-årige landmand droppet planerne om at skifte et tag og besluttet ikke at hyre en afløser, når den ene af hans to medarbejdere stopper til januar. Hvis vejret arter sig, vil han som vanligt finde ekstra hjælp til høsten, men hvis tørken fra 2018 gentager sig i 2019, har han en nødplan:

»Selv om min kone arbejder uden for bedriften, kan hun faktisk godt finde ud af at køre en traktor, så der er den mulighed, at hun holder sin sommerferie hen over høsten og så kommer hjem og hjælper«.

Familiens forståelse og støtte betyder meget, når hverdagen flyder sammen med arbejde, og et vejrfænomen kaster lange økonomiske skygger efter sig, forklarer han.

»Siden sidst er familien virkelig rykket sammen. Det betyder meget, at de har en forståelse for de her udfordringer. At min kone og søn kan køre traktor, at min datter kan komme hjem og overtage køkkenet, og at min anden datter også kan hjælpe til«, siger han.

Serie: Siden sidst Politiken laver tusindvis af artikler hvert eneste år. En del af dem handler om mennesker, der har noget på spil. Nu vender vi tilbage til nogle af dem, vi på indlandsredaktionen mødte i 2018. Vi spørger dem, hvad der er sket siden sidst, hvordan de har det nu, og hvad de håber på i det nye år.

Brug for en pixibog

Der er en verden til forskel på at spankulere rundt på Lars Jonssons kornmarker i juli og i december.

Sidst Politiken besøgte den nordsjællandske landmand, der har været selvstændig i over 30 år, stod rugen gul og høstklar – men alt for spredt og alt for lavt på grund af manglen på vand. Nu spirer små grønne skud fra jorden under os. En lun brise er erstattet af en rivende vind, der bærer lugten af gylle med sig fra tankene nord for Brønshøjgård.

»Jeg har mærket, hvor sårbar man egentlig er. Hvor hårdt vind og vejr kan slå. Det er klart, hvis 2019, 2020 og 2021 bliver ligesådan, har vi en seriøs udfordring. Det må jeg nok erkende. Men det fylder ikke min hverdag. Det er man nødt til at fortrænge; ellers gik man sgu og blev stresset og depri«, siger Lars Jonsson.

Selv om den uendelige sommer synes lysår væk, står den i manges bevidsthed klar som et vendepunkt, der for alvor fik dem til at frygte klimaforandringerne. Sådan oplevede Lars Jonsson det ikke.

»Det er ikke tørken, der har gjort, at jeg tænker: Nu er klimaforandringerne her. Sommeren var ekstrem, og derfor snakker alle om det, men da vi havde en pladdervåd sommer, tænkte folk ikke over det. Der har været temperaturstigninger, og der er en eller anden form for klimaforandring på vej – det kan vi se på statistikken. Men hvor meget den kommer til at betyde, det ved jeg ikke«.