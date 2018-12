Et år. 175 trafikdræbte. Og hver gang rejses ét spørgsmål, alle trafikanter må stille

Et spørgsmål melder sig, når man læser Vejdirektoratets opgørelse over antallet af dødsulykker i 2017: Hvorfor?



Hvorfor kørte hver tredje køretøj i ulykkerne for hurtigt? Hvad tænkte føreren på, da farten blev lagt over – og nogle gange væsentligt over – fartgrænserne? Mere end hver tredje køretøj kørte for hurtigt, da det gik galt. 19 af dem ville, hvis de var blevet standset af politiet, have fået et klip i kørekortet. 20 havde kørt så stærkt, at de havde mistet køretøjet, ifald de var standset i tide.

Ser man på tallet for lastbiler og sættevogne, så viser Vejdirektoratets tal, at næsten halvdelen lå over fartgrænsen, da det gik galt – selv om det er velkendt, at risikoen for dødelig udgang er væsentligt større, når det drejer sig om tunge køretøjer.

Spørgsmålet kan også stilles i forbindelse med de dødsulykker, hvor narkopåvirkning, medicinbrug eller druk spillede en rolle. Det gjorde det i hver fjerde dødsulykke, fremgår det af optællingen.

Den når frem til, at 175 mennesker – 132 mænd og 43 kvinder – blev slået ihjel ved i alt 165 ulykker. Året forinden, i 2016, var det tilsvarende tal for omkomne 211 mennesker.

For mange med for ringe opmærksomhed

Et andet problem er trafikanters mangle opmærksomhed eller orientering. Det spillede ind i to ud af tre dødsulykker. Også her melder det stille ’hvorfor?’ sig.

Var det så vigtigt at sende sms’en eller kigge på papirerne, mens man sad bag rattet? Til trods for de mange trafiksikkerhedskampagner, der har forsøgt at slå en enkelt og altafgørende opfordring fast: Kør bil, når du kører bil.

FAKTA Dødsulykkerne i 2017 Sidste år kostede trafikken 175 menneskeliv ved i alt 165 ulykker. 114 af ulykkerne skete i landzone, de fleste på lige veje. 4 ud af 4 dræbte var mænd. 20 af de dræbte var fodgængere.

Med til det billede hører, at det er uhyre vanskeligt at finde ud af, om og hvordan en trafikant er blevet distraheret i sekunderne op til ulykkerne. Det kræver for eksempel en dommerkendelse at finde ud af, om en bilist har talt i mobiltelefon, mens han eller hun kørte på vejen.

I denne uge har Folketinget taget konsekvensen af, at mange bilister ikke rigtigt har taget det gode råd til sig. Hvor det førhen har kostet en bøde på 1.500 kroner at tale i håndholdt mobiltelefon, mens man sidder bag rattet, så kommer det fremover også til at koste et klip i kørekortet. Sidste år fik 19.187 bilister en bøde for at have hevet mobilen frem under køreturen trods forbuddet.

Fejl ved hver femte dødsulykke

Hvorfor-spørgsmålet melder sig også, når man læser Vejdirektoratets tal for andelen af biler med fejl. I hver femte dødsulykke har det vist sig, at der var alvorlige fejl og mangler ved køretøjet. Det drejer sig oftest om parvist forskellige dæktyper, stærkt nedslidte dæk og fejl eller mangler ved lyset. Hvorfor havde trafikanten ikke fået det ordnet, inden der blev sat i gang og kørt ud på vejene?

En anden og udbredt ulykkesfaktor er trafikanternes adfærd. I knap hver fjerde dødsulykke er der sket det, der med trafikforskningens kliniske sprog beskrives som chancebetonet kørsel. Bag det udtryk ligger bilisters farefulde optræden ude på vejene. For eksempel, når de lægger sig alt for tæt op ad forankørende eller på anden vis kører hasarderet gennem trafikken.