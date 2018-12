Datalæk på RUC: CPR-numre på over 1.000 studerende har ligget online i årevis

Navne, e-mail-adresser og CPR-numre på 1.184 studerende og studentermedhjælpere fra Roskilde Universitet (RUC) har ligget frit tilgængelige på internettet i årevis.

Datalækket kan i værste fald misbruges til at købe varer i deres navn, optage kviklån eller ændre deres postadresser. Det skriver Roskilde Universitet i et orienteringsbrev, sendt ud til personerne onsdag, som første gang blev beskrevet af ComputerWorld.

Til Politiken oplyser universitetsdirektør Peter Lauritzen, at de personfølsomme oplysninger har ligget på to filer, som ved en fejl har ligget åbent på internettet. Ifølge RUC krævede det dog, at man kendte den præcise linkadresse, og at filerne ikke kunne søges frem via en søgemaskine som Google. RUC vurderer på den baggrund, at det er usandsynligt, at uvedkommende har fundet oplysningerne.

Den ældste af de to filer indeholder 199 studerendes personfølsomme oplysninger og har ligget tilgængelig i næsten ti år - siden 2009. Den anden og største fil med oplysninger om 985 studentermedhjælpere har ligget online siden 2015.

»Vi er afsindigt kede af, at det er gået ud over flere end 1.000 studerende og medhjælpere«, siger Peter Lauritzen. »Vi har rigtig meget fokus på datasikkerhed, så vi er enormt ærgelige på vegne af dem, som er ramt. Det er ikke sådan, at filerne er blevet sendt ud til nogen. Men de har ligget, så man kunne finde dem, hvis man søgte på de helt specifikke links«.

Af RUC’s logfiler fremgår det, at ingen har tilgået de to filer siden 2017. Men eftersom filerne har ligget mange år på nettet inden da, ved RUC ikke, hvorvidt oplysningerne er blevet kompromitteret. RUC ved heller ikke, hvorfor filerne i første omgang er blevet lagt ud, så de var tilgængelige på nettet.

»Den ældste fil blev brugt i forbindelse med et system, hvor studerende kunne aflevere opgaver. Den anden fil blev brugt til at registrere timer for timelønnede studentermedhjælpere. Begge filer har altså haft et formål. Men vi kan ikke se af hvem eller hvorfor, filerne er blevet lagt op, fordi det ligger nogle år tilbage«, siger Peter Lauritzen.

Svært at håndtere data

Hændelsen på Roskilde Universitet er et af flere store datalæk bare i denne uge. Mandag måtte Gladsaxe Kommune oplyse 20.000 borgere om, at deres personfølsomme oplysninger ved en fejl var blevet gemt i et regneark på en computer, som for nylig blev stjålet fra rådhuset.





Læk af personfølsomme oplysninger såsom CPR-nummer er alvorligt for den enkelte, fordi data kan misbruges af andre. En datatyv kan eksempelvis købe varer og ydelser med fakturabetaling i offerets navn, ansøge om kviklån, oprette et kreditkort eller få adgang til følsomme dokumenter hos den berørte, f.eks. et testamente.



Datalæk kan også være strafbart. 25. maj trådte EU’s databeskyttelsesforordning i kraft. Den giver Datatilsynet hjemmel til at uddele bøder til private og offentlige virksomheder, der ikke håndterer borgernes data efter loven.

Hvorvidt RUC står til bødestraf, vil Datatilsynet på nuværende tidspunkt ikke udtale sig om.

»Skadens omfang - over 1.000 berørte - ligger over midten på alvorsskalaen. Nu skal vi ind og vurdere på forholdene omkring sikkerhedsbruddet - hvad RUC vidste, hvornår, og hvor hændelig uheldet kan siges at være. Ud fra det udmåler vi en passende reaktion«, siger Allan Frank, cand.jur. og it-sikkerhedsspecialist hos Datatilsynet.

Det var RUC’s IT-afdeling, der opdagede datalækagen 26. oktober i år. Kort efter blev Datatilsynet orienteret. Når RUC ventede med at orientere de berørte frem til 12. december, skyldes det ifølge Peter Lauritzen, at man først ville være helt sikker på, at oplysninger var fjernet fra nettet.

»I det øjeblik, vi sender 1.000 orienteringsbreve ud, begynder pressen at skrive om det. Og så vil nogen måske forsøge at finde oplysningerne. Derfor ville vi første sikre os, at alt var slettet og væk, før vi meldte noget ud«, siger Peter Lauritzen.