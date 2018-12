Regnskovsdrab udløser 20 års fængsel til eksrocker

En 37-årig eksrocker er fredag idømt 20 års fængsel for at have dræbt en 30-årig mand med skud i hovedet på en p-plads ved Randers Regnskov.

Drabet fandt sted to dage før jul sidste år og blev begyndelsen på en storstilet politijagt både i Danmark og i Tyskland.

Drabsmanden, Malik Karim Ali Thorsen, blev anholdt af tysk politi juleaftensdag i byen Bimöhlen i delstaten Slesvig-Holsten.

I bilen befandt sig også en 19-årig mand og en 39-årig kvinde. Alle tre blev anholdt og senere udleveret til dansk politi.

Anklager Birgitte Ernst argumenterede i sin procedure for, at drabet var så afstumpet, at det skulle udløse en dom på 20 års ubetinget fængsel til den 37-årige.

»Det er det ultimative personangreb - et nærskud i ansigtet på et sagesløst offer«, lød det fra anklageren.

Hun bad de seks nævninger og tre juridiske dommere tage en særlig paragraf i straffeloven i brug.

Det er paragraf 81B, der gør det muligt at hæve straffen med op til 50 procent, fordi der er brugt skydevåben i det offentlige rum.

Det er første gang, denne paragraf bringes i spil i forbindelse med en drabssag.

» Der er tale om skyderi på åben gade i landets sjettestørste by. Det finder sted på en offentlig parkeringsplads lige over for McDonald's«, sagde Birgitte Ernst.

Den 37-årige har erkendt, at han skød og dræbte den 30-årige mand. Han havde aftalt at mødes med den 30-årige for at rode den 19-årige ud af en gældsklemme.

Han forklarede i retten, at han greb sin pistol, fordi han mente, at modparten var på vej til at trække en pistol.

Han påstod dog frifindelse med henvisning til, at han handlede i nødværge. Det argument blev dog afvist i rettens skyldkendelse, som faldt tidligere fredag.

De to personer, der også befandt sig i flugtbilen, er idømt henholdsvis to år og to et halvt år for medvirken til at have transporteret drabsvåbnet på turen til Tyskland.

