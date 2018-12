Forebyggelseschef i PET: »Exitindsatsen handler i bund og grund om at reducere truslen«

PET står i spidsen for et exitprogram, som skal motivere ekstremister og dømte terrorister til at vælge en ny livsbane.

De fleste forbinder nok Politiets Efterretningstjeneste med overvågning, aflytning og kampklædte betjente, som bekæmper terrorister.

Mere ukendt er PET’s forebyggende afdeling, som lader kollegaerne om de hårde politimetoder og i stedet tyr til samtale for at beskytte Danmark mod terror.

Siden 2012 har PET haft et exitprogram rettet mod folk, der færdes i voldelige ekstremistiske miljøer. I den forebyggende afdeling arbejder medarbejderne på at forhindre, at ekstremisterne overhovedet ender med at blive et anliggende for deres kampklædte kollegaer.

»Der eksisterer en lang række præventive indsatser, som skal forebygge radikalisering på et tidligt stadium. De handler dybest set om at stoppe fødekæden. Og derudover har vi så i PET et exitprogram, som er målrettet personer, som allerede er slået ind på en ekstremistisk løbebane og er en del af et voldeligt ekstremistisk miljø. Den indsats handler mere om at få tyndet ud i geledderne«, siger Henrik Bjelke Hansen, som er afdelingschef i forebyggende afdeling.



Det er usædvanligt, at det er efterretningstjenesten, der kører exitprogrammet – i andre lande er indsatsen typisk placeret hos andre myndigheder – men Henrik Bjelke Hansen ser det som en naturlig del af PET’s arbejde.

»Det er PET’s opgave at forebygge trusler, og vores exitindsats handler i bund og grund om at reducere truslen. Indsatsen skal forebygge, at de pågældende begår terror eller radikaliserer andre. Den store fordel, ved at efterretningstjenesten selv kan iværksætte forebyggende indsatser, er, at det ofte er os, der har den bedste indsigt i de ekstremistiske miljøer. Så det er en efterretningsdrevet indsats, hvor vi kan oversætte efterretninger til konkrete handlinger, der forebygger trusler«.

Frivillighed

Filosofien bag exitprogrammet er, at selv forhærdede ekstremister – også folk, som allerede er dømt for at planlægge terrorangreb – kan motiveres til at forlade det ekstremistiske miljø. Det er PET’s opgave at kende til ekstremisterne, og den forebyggende afdeling forsøger så gennem »åbne og anerkendende samtaler« at overbevise udvalgte målpersoner om, at de skal vælge en anden livsbane.

»Vi rækker ud til den enkelte og prøver at motivere vedkommende til at forlade et ekstremistisk miljø. Den indsats er baseret på frivillighed, så det handler om, at vi skal etablere en relation til vedkommende og bidrage til, at vedkommende selv bliver motiveret til at forlade et voldeligt ekstremistisk miljø. Det gør man først og fremmest gennem tillidsskabelsen«, fortæller Henrik Bjelke Hansen.

I andre lande, hvor myndighederne forsøger at omvende dømte terrorister i fængslerne, har man forsøgt sig med at sende moderate imamer ind for at tale med de indsatte. Den metode benytter PET dog ikke.

»Hele pointen med vores indsats er, at det ikke må blive en konfrontation. Det handler tværtimod om at tilbyde dem hjælp til at forlade et ekstremistisk miljø. Når man er en del af et voldeligt ekstremistisk miljø, så har man jo ofte isoleret sig fra positive fællesskaber, og så kan der være behov for assistance til at ændre sin livsstil. Mange af dem, som er en del af ekstremistiske miljøer, har en enorm mistillid til myndighederne, så en del af indsatsen er at minimere afstanden mellem den isolation, de befinder sig i, og myndighederne og positive fællesskaber på den anden side«, fortæller Henrik Bjelke Hansen.