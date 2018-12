Interview med fyret Red Barnet-generalsektretær: Det er til at græde over. Jeg savner det allerede

Red Barnet fyrede fredag eftermiddag sin generalsekretær, Jonas Keiding Lindholm, efter mere end tre år på posten.

Organisationens landsformand, Lars Svenning Andersen, fortalte i en pressemeddelelse, at Jonas Keiding Lindholm »har været en meget kontant og driftig generalsekretær, og det har kostet på de indre linjer«, og fortæller, at det er den kontante ledelsesstil, der ligger til grund for fyringen.

Og fyringen er effektueret, selv om der ikke er en finger at sætte på de faglige resultater.

»Vi mener, at Jonas har gjort rigtig mange gode ting og været meget energisk, men på det punkt har han ikke handlet i overensstemmelse med, hvad vi ønsker«, siger Lars Svenning Andersen.

Keiding Lindholm: Indre linjer har været ømme

Jonas Keiding Lindholm erkender, at nogle medarbejderne har slået sig på hans ledelsesstil.

»Jeg har leveret på mange af de måltal, som vi har aftalt med bestyrelsen, men tempoet og måden har man slået sig på i en sådan grad, så de indre linjer har været ømme. Det er jeg den første til at beklage. Det er jeg drøn ked af. Lige så stolt jeg er over de resultater, vi har skabt: blandt andet styrket økonomi, nået flere børn, engageret flere danskere og ændret vigtig lovgivning, lige så ked af det er jeg, over at nogle medarbejdere har slået sig på mig«, siger han i et interview med Politiken.

Kommer fyringen som en overraskelse for dig?

»Ja, det er ikke min beslutning, det er bestyrelsens. Jeg er stolt af de resultater, som er skabt i Red Barnet på min vagt. Men jeg har det sidste år godt kunnet se, at vi har haft et for højt sygefravær, og der har været ledende medarbejdere, som af flere årsager ikke har ønsket at være en del af organisationen længere. Det er naturligvis vigtigt, at jeg som leder også prioriterer trivslen og motivationen på arbejdspladsen, og jeg har nok opdaget for sent, at den ikke har været god nok«.

Hvordan har din ledelsesstil været?

»Jeg er en ambitiøs og ærgerrig leder, og jeg er ret tydelig omkring forventningerne til mine medarbejdere. Jeg er lige nu nede i de dybeste kamre af min sjæl for at reflektere over det her, og der spoler jeg nogle hændelser og reaktioner fra ledere og medarbejdere igennem, som jeg har overset i øjeblikket, fordi jeg har været så optaget af, at vi skal ud over rampen og nå de her børn. Det er fint at være styret af et formål, men når ressourcerne i høj grad er bundet af medarbejdere, har jeg et ansvar for at sikre mig, at de kan følge med, og at de bliver lyttet til, også når de er pressede og stressede. Det har jeg nok ikke været god nok til, og det er jeg rigtig ked af«.

Kan du komme i tanke om episoder, hvor folk har slået sig på din ledelsesstil?

»Jamen det kan jeg da godt. Alle ledere begår fejl, og jeg har begået masser af fejl. Har jeg været god nok til at indrømme dem og lave dem om? Det har jeg nok ikke. Jeg er stolt af rigtig mange ting i Red Barnet, men jeg har et ansvar for at forvalte ressourcerne, både de økonomiske og de menneskelige, på en ordentlig og ansvarlig måde, så man trives og kan yde sit bedste. Og det har jeg tydeligvis ikke gjort til UG«.