Måling: Nyt center på Lindholm splitter befolkningen Tilhængere og modstandere af det nye center på øen Lindholm deler sig i to næsten lige store blokke.

Regeringens og Dansk Folkepartis beslutning om at oprette et center på øen Lindholm splitter befolkningen i to næsten lige store dele af tilhængere og modstandere.

Det viser en måling fra Voxmeter, der har spurgt 1006 repræsentativt udvalgte danskere.

I målingen bliver de spurgt, om det er 'uanstændigt' at oprette centeret. Det mener 36 procent af de adspurgte. En lidt større andel mener det modsatte.

Hver femte svarer hverken eller.

I sin aftale om en finanslov for næste år har regeringen og Dansk Folkeparti besluttet at oprette et center på øen Lindholm for, hvor udvisningsdømte udlændinge, afviste asylansøgere dømt for visse typer af kriminalitet og personer på tålt ophold fra 2021 skal huses.

En af modstanderne til forslaget er den lokale borgmester i Vordingborg Kommune, som Lindholm hører til.

Og borgmesteren Mikael Smed (S) er måske ikke den eneste, der vil protestere over at få centeret i sit nærområde.

Danskerne er splittet og egoistiske

Målingen viser også, at andelen af adspurgte, som klart tilkendegiver at de støtter oprettelsen af centeret, næsten halveres, hvis centeret skal placeres i deres nærområde.

Omkring hver femte giver i målingen udtryk for, at de mener, at det ikke er 'tilstrækkeligt hårdt' for udviste kriminelle at blive sendt til Lindholm.

Det modsatte synspunkt har omkring 45 procent af de adspurgte.

Ifølge politisk kommentator på Ekstra Bladet Hans Engell viser tallene, at centeret på øen Lindholm ikke skiller sig ud fra andre elementer af diskussionen om udlændingepolitik i Danmark.

»Målingen fortæller os to ting. Dels er folk delt. Men det står også klart, at folk ønsker sig ikke sådan et center i deres egen baghave. Så danskerne er splittet og egoistiske«, siger Hans Engell.

»Tallene viser, at man er delt lige midt over. Det troede jeg faktisk ikke. Jeg troede, at et flertal ville bakke projektet op«.

ritzau