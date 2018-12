Forslag: Lad ressourcestærke folk flytte på landet – med en statsgaranti i baglommen

Hvis politikerne vil have flere folk til at sparke liv i døende landsbyer, må de være parate til at sætte handling – og garantier – bag ordene.

I dag bliver alt for mange potentielle huskøbere mødt med en afvisning, når de kommer til realkreditinstitutterne med et ønske om at købe hus i udkantsområderne, simpelt hen fordi realkreditinstitutterne ikke tror, at køberne om føje år kan hente pengene hjem ved et salg.



Køberne bliver altså ikke afvist, fordi de ikke har luft i økonomien til at betale de månedlige afdrag, men alene fordi de ønsker at købe på et marked, der – som det ser ud i dag – har kurs mod bunden.

Men der er en selvforstærkende effekt indbygget i dette, som politikerne kunne løsne op for, hvis staten garanterede for en del af lånet på det lille hus ved gadekæret. Det mener direktør for RB Mæglerne, Preben Merrild Vangelo, der lørdag er kommet med et frisk forslag til de folkevalgte:

Hvis staten kan garantere for de yderste 20 procent af et realkreditlån på disse udkantsboliger, vil det få flere til at købe – og hvis flere køber, vil det være til gavn for både de kommende og de nuværende landsbybeboere.

»Det er absurd, at man som huskøber i dag ikke kan få lov at købe et hus i den lille landsby Jerslev på Vestsjælland, men derimod godt kan få lov at købe en væsentligt dyrere bolig inde i Kalundborg. Hvis det er logikken, kan vi da lige så godt begynde at rive alle landsbyerne ned nu. For så er der ingen, der kommer til at blive godkendt til at bo der«, siger Preben Merrild Vangelo.

Han henviser til et eksempel i lørdagens udgave af Jyllands-Posten, hvor et ægtepar havde udset sig et drømmehus i Ubby-Jerslev, men fik nej fra seks forskellige banker til at få et realkreditlån og i stedet blev opfordret til at købe et dyrere hus inde i Kalundborg. Men det var ikke i Kalundborg, at parret ønskede at slå sig ned, og derfor valgte de at finansiere drømmehuset med et lån i et pantebrevsselskab. Et lån, som vel at mærke var 9.000 kroner dyrere i kvartalet, end det ville være med et lån i et realkreditinstitut, hvor også det månedlige afdrag ville være større.

»Vi taler her om ressourcestærke, unge mennesker, som netop er dem, politikerne gerne vil have til at flytte til landsbyerne, men som altså skal betale en høj pris for at gøre det. På et tidspunkt, hvor man fra politisk side bruger masser af penge på kulturelle aktiviteter, på at bevare biblioteker, rive faldefærdige hus ned og så videre i yderområderne – alt sammen for at det skal være attraktivt at flytte til udkanten – virker det altså helt forkert, at de købere, der rent faktisk gerne vil købe ikke får lov, fordi realkreditten ikke tror på, at husene kan holde prisen«, siger Preben Merrild Vangelo.

I dag bliver langt de fleste hushandler i yderområderne gennemført ved, at blot 60 procent af belåningen – mod normalt 80 procent – foregår via realkreditinstitutterne, og dermed til væsentligt lavere renter end i banker og pantebrevsselskaber. Det er de sidste 20 procent, som Preben Merrild Vangelo mener, at staten skal garantere for.

Men du repræsenterer jo også en ejendomsmæglerkæde, som gerne vil have gang i butikken, så det er vel ikke af ren og skær kærlighed til Udkantsdanmark, at du nu kommer med dette forslag?

»Det har du faktisk helt uret i. Det handler om, at det også skal være ret og rimeligt for de mennesker, der bor der i dag. Lige nu er vi ved at tømme udkantsområderne for ressourcestærke mennesker. Det synes jeg er et problem. Men jeg synes, det er et ligeså stort problem, at de tusindvis af boligejere, der bor derude i dag, kun vil komme til at opleve endnu mere faldende priser, sådan som markedet fungerer i dag, hvor selv ikke de ressourcestærke får lov at købe. Det er virkelig en ond spiral for yderområderne«.

Statsgaranti er et skråplan

Spørger man direktør i Boligøkonomisk Videncenter, Curt Liliegreen, er man dog på vildspor, hvis man tror, at en statsgaranti som denne vil være en hjælp for landområderne:



»Jeg mener, det er et skråplan. Når man begynder at sætte markedskræfter ud af spil, risikerer man blot at skjule de underlæggende problemer, der er i landområderne. Når priserne går ned, hænger det ikke sammen med, at realkreditinstitutterne ikke vil låne folk penge. Her forveksler man årsag og virkning. Hovedproblemet er, at der ikke er mennesker nok i de områder nu, og det kan vi se ved, at andelen af boliger, der står tomme, er ganske høj, og man kan ikke få folk til at flytte ud i disse landområder ved bare at garantere lånene«.

Hvorfor ikke?