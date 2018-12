Mørklægning: Selskab undlod bevidst at fortælle om indholdet af asbest i babypudder

Johnson & Johnson har i mere end 100 år leveret talkum til røde babynumser. Nu viser det sig, at medicinalgiganten bevidst har undertrykt viden om, at det hvide pulver har indeholdt spor af asbest.

Der var engang, hvor det var enhver husmors foretrukne våben i kampen mod røde babynumser. Voksne mænd med svedige testikler i sommervarmen havde såmænd også opdaget mirakeleffekten: Intet kunne som Johnson & Johnsons hvide babypudder lindre svien på den tyndslidte hud.



I denne uge kom det så frem, at babyer, husmødre og voksne mænd alle kan have udsat sig selv for en svær sundhedsrisiko ved at bruge babypudderet fra den amerikanske medicinalgigant. Det hvide pulver har nemlig ikke altid været den rene talkum, men i nogle tilfælde også indeholdt spor af asbest, der er et særdeles livsfarligt og kræftfremkaldende materiale.





Det blev afsløret fredag, da nyhedsbureauet Reuters offentliggjorde et større journalistisk gravearbejde om Johnson & Johnson, som via en gennemgang af interne notater og fortrolige dokumenter kunne dokumentere, at selskabet har kendt til indholdet af asbest siden begyndelsen af 1970’erne.

Om indholdet af asbest i selskabets babypudder-produkter har været systematisk eller tilfældigt ved ingen, for Johnson & Johnson har, ifølge Reuters, i en periode fra 1971 frem til begyndelsen af 00’erne bevidst lagt låg over enhver kritisk rapport, der har påvist en sammenhæng mellem babypudder og asbest.

»Denne filosofi har, indtil nu, gjort det muligt for os at neutralisere eller styre data fra undersøgelser, der sår tvivl om sikkerheden ved brugen af talkum«, som det hedder i et fortroligstemplet dokument fra marts 1975, hvor selskabets daværende forskningschef udlægger strategien for, hvordan Johnson & Johnson skal komme de kritiske undersøgelser til livs.

Et andet dokument – også fra begyndelsen af 1970’erne – viser, hvordan selskabet direkte bestilte konklusionerne og betalte forskerne for at præsentere de ønskede resultater i en videnskabelig artikel om 1.992 italienske minearbejdere, der arbejdede med at udvinde talkummen til brug i babypudderet. Italienske minearbejdere, der vel at mærke havde haft en øget forekomst af lungesygdomme.

Taber værdi – og anseelse



De nye afsløringer af selskabets bevidste mørklægningsstrategi fik fredag store konsekvenser for Johnson og Johnson, der mistede 40 milliarder dollars – eller cirka 10 procent – af sin værdi på det amerikanske aktiemarked.

Selskabet selv kalder Reuters afsløringer for en »absurd konspirationsteori«, og fastholder, at »enhver tilgængelig metode til at teste for asbest i Johnson & Johnsons talkum er blevet anvendt af Johnson & Johnson, af myndigheder eller af uafhængige eksperter, og at alle disse metoder har konkluderet, at vores talkum-produkter er fri for asbest«.

I dag udgør det årlige salg af babypudder mindre en 1 procent af Johnson & Johnsons samlede produktportefølje. Når det amerikanske aktiemarked reagerede så hårdt fredag, handler det da heller ikke så meget om babypudder som om troværdighed og anseelse.

Det er da heller ikke første gang, at Johnson og Johnson har været i søgelyset for indholdet af asbest i sine produkter. I juli i år blev 22 kvinder ved retten i Missouri tildelt samlet 4,7 milliarder kroner i erstatning, fordi de havde udviklet kræft i æggestokkene som følge af brugen af babypudder.

Det nye er, at selskabet har kendt til de kritiske rapporter om indholdet af asbest siden begyndelsen af 1970’erne – men altså bevidst har undladt at fortælle det til husmødre, babyer og voksne mænd over hele verden.