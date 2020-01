Landskamp, musicals, gokart-kørsel og fastelavnskostumer fra dine venner i Geomatic

Automatisk oplæsning Beta

Det kunne ved første øjekast ligne små uskyldige julelege, da gaverne til de offentligt ansatte i Danmarks Statistik begyndte at blive pakket op i 2009. Giveren var det private data - og analysefirma Geomatic, som kontinuerligt har købt ydelser fra Danmarks Statistik i form af data om den danske befolkning.

»Kære [navn] Dit svar er helt rigtigt, og du har været heldig i lodtrækningen. Dagens gave, et GULDvaskekort til din bil, er på vej til dig ved førstkommende lejlighed«, lød det i en email, der sluttede:

Gaverne var i begyndelsen forholdsvis beskedne. Foruden vaskekort til biler, som i hvert fald fem ansatte i Danmarks Statistik fik op til højtiden 2009, bestod de også af et par flasker australsk rødvin af mærket Heartland Stickleback til en cirkapris på xxx kr.

Men det var kun begyndelsen på en gaveregn, der tog til i både værdi og systematik. Og at tage imod smørelse fra Geomatic fik tilsyneladende så rutinemæssig et præg, at en af de ansatte i Danmarks Statistik lige efter nytår 2014 begyndte at blive selektiv:

»Kære [navn fjernet] Godt nytår til dig. Tak for orienteringen omkring kursus i vinsmagningsteknik. Jeg deltager gerne og håber, at det falder på en dag hvor jeg kan deltage. Herudover har jeg vundet et årsabonnement til [navn på forlystelsespark fjernet]. Det er ikke så tit, at jeg kommer på de kanter vil det evt. være muligt at bytte til fx kørsel med go cart?«.

Det var ikke noget problem, lød det fra Geomatic:

»Jeg forstår fuldt ud, at du nok ikke vil komme til at anvende årsabonnementet. Jeg sørger for, at du kommer på deltagerlisten til kørsel med go kart. Datoerne med hensyn til arrangementerne for go kart og vinsmagning melder vi ud inden for kort tid. Fortsat rigtig god dag!«.

Først med Politikens anmodninger om aktindsigt i forholdet mellem den statslige statistiktjeneste og Geomatic blev Danmarks Statistiks ledelse bekendt med forholdene, og det har ført til igangsættelse af både en intern undersøgelse og en ekstern juridisk undersøgelse (dobbelttjek).

Efter nøje overvejelser har Danmarks Statistik fremsendt Politiken fire A4-sider med udvalgte eksempler på mails om gaver mellem det nationale statistikbureau og Geomatic, men mange af de nærmere detaljer om gaverne og modtagerne er ekstraheret.

Juridiske eksperter har læst materialet og betegner eksemplerne som glasklare overtrædelser af forvaltningslovens gaveregler. De regler siger, at offentligt ansatte som det klare udgangspunkt ikke må tage imod nogen former for gaver. Der er nogle få lejlighedsvise undtagelser, men de har intet at gøre med det, der øjensynligt sker i relationen mellem Geomatic og Danmarks Statistik.





Grisefest hos »dine venner i Geomatic«

I 2010 var gaverne stadig i småtingsafdelingen - seks whiskeyglas eller et par flasker vin, som blev fragtet til de offentligt ansatte. Men fra 2011 blev gaverepertoiret større.

Nu bød Geomatic på middag for to personer i firmaets lokaler i det indre København og en efterfølgende koncert ude i byen. Man kom også med 39 andre af firmaets venner og samarbejdspartnere til kagegilde på det navnkundige konditori La Glace i hjertet af hovedstaden. Modtagerne blev betegnet som »de heldige vindere« af forskellige typer af konkurrencer.

I 2012 holdt Geomatic 10 års fødselsdag, og et ukendt antal ansatte i Danmarks Statistik blev med ledsager inviteret til »stor spansk grisefest«.

»Mange varme sommerhilser fra dine venner i Geomatic«, lød det i invitationen til »gode kunder, samarbejdspartnere og venner af huset«.

Gaverne og invitationerne fortsatte i en kontinuerlig strøm i årene derefter. I de syv år frem til 2016 var der ikke ét år, hvor medarbejdere hos Danmarks Statistik ikke var »vindere« af præmier fra Geomatic eller modtog invitationer til arrangementer med eller uden ægtefæller.

Der var middage med efterfølgende musical eller korkoncert, og der var kursus i ”vinsmagningsteknik”. I 2013 dumpede der også en invitation til fodboldlandskamp med tilhørende middag ned i mailboksen hos en eller flere af de ansatte i Danmarks Statistik.

»Fantastisk at du kan komme – det lyder rigtig godt! Og det er super, at du også finder en anden da vi jo har to billetter«, lød det i den opfølgende mail fra Geomatic.

Året efter var der igen bud efter en eller flere af embedsfolkene, der har til huse i en stor rød murstenskasse på ydre Østerbro i København. Denne gang var der med kort varsel mulighed for at komme til musical og middag med ledsager:

»En af vinderne fra julens store Geomatic julegavekalendergaver har desværre meldt afbud til middag i Teaterkælderen og efterfølgende den anmelderroste [navn på musical fjernet]. Det er allerede nu i morgen, og jeg vil meget gerne invitere dig og din kæreste, dersom I har tid og lyst?«.

Svaret kom prompte fra den statsansatte:

»Kære [navn] Jeg har talt med min kæreste, og vi vil meget gerne deltage begge to onsdag aften. Mange tak for invitationen«.

Lever af at berige data

Geomatic har siden 2002 baseret sin forretning på at købe data fra Danmarks Statistik, berige dem med andre informationer og sælge dem som analyser eller konsulentydelser til eksempelvis flere af landets største virksomheder og politiske partier.

Danmarks Statistik har, koblet op på borgernes cpr-nummer, adgang til hele befolkningens indkomst, uddannelsesniveau, beskæftigelse, ydelseshistorik, bilpark og børn for bare at nævne en brøkdel af de informationer, som den statslige statistikmyndighed råder over og skal passe på.

Alle de data kan den statslige myndighed samle og sælge til private og offentlige kunder. I 2017 solgte Danmarks Statistik data og konsulentydelser for knap 100 millioner kroner.

Over årene har Danmarks Statistik forfinet metoden, så man nu kan købe informationer om borgerne helt ned på helt små geografiske områder. Informationerne bliver dog, ifølge Danmarks Statistik, anonymiseret eller »aggregeret«, så de ikke kan henføres til individer.

Og disse skræddersyede pakker af data, som stammer fra afdelingen DST Consulting, er af så stor værdi for Geomatic, at virksomheden formentlig slet ikke ville eksistere uden Danmarks Statistik. Det fortalte Geomatics stifter og bestyrelsesformand, Martin Glarvig, sidste år i et interview med Danmarks Statistiks kundemagasin, Statistisk Perspektiv.

»Jeg har en forretning i dag, som nærmer sig en omsætning på 50 mio. kr. Den forretning eksisterer ikke uden DST Consulting, og den forretning er vækstet med 15 procent i snit de seneste 15 år. Uden dem var vi aldrig blevet det, vi er i dag«, lød det fra Martin Glarvig i forbindelse med DST Consultings 10 års jubilæum sidste år.

Her fortalte han samtidig, at han særligt var tilfreds med medarbejdernes lydhørhed over for Geomatic.