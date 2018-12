Politikens brugere vil give akut julehjælp: Lav en fond, hvor vi kan indbetale vores gæld

Det vækker stor forargelse hos Politikens brugere og læsere, at kommune vil modregne to års julehjælp til kvinde på kontanthjælp. Men så er det jo godt, at vi alle sammen har fået eftergivet offentlig gæld.

Det hele startede egentlig godt for 46-årige Elisabeth. I år så det nemlig ud til, at hun og hendes udviklingshæmmede datter ville kunne holde en god, gammeldags jul med træ og gaver, takket være den julehjælp, hun havde fået tildelt.

Men hurtigt vendte glæde sig til ulykke. Det viste sig, at de 2.000 kroner, den 46-årige alenemor havde fået tildelt, ville blive modregnet hendes kontanthjælp. Med tilbagevirkende kraft for sidste år. Dermed står hun nu til at miste i alt 4.000 kroner som følge af, at hun modtager julehjælp.

»En nation man ikke længere er stolt af«

Den historie har fået kommentarsporene til at koge på Politikens Facebookside.

»Så betryggende at høre, at kommunerne – fordi de har så tydelige rammer fra Folketinget – har styr på hver enkelt krone som syge, pressede, stressede mennesker med syge, pressede, stressede børn modtager udover det ’fyrstelige’ beløb som kontanthjælpen udgør«, lyder det fra brugeren Mette Vested, mens en anden skriver tingene temmelig ligeud:

En tredje bruger anledningen til at give en stikpille til politikere med hang til designmøbler:

’Milliarder’ til akut julehjælp

Samtidig med historien om, at det offentlige kræver Elisabeths kontanthjælp retur, har 485.000 danskere fået slettet sin gæld til det offentlige. Blandt andet den kendte erhvervskvinde Stine Bosse, som får 197 kroner retur.

En anden modtager er Politikens journalist Sarah Skarum, der får 23,41 kroner tilbage. Hun undrer sig: hendes økonomi er sund, ja – nærmest kedelig – så hvor kommer de 23,41 kroner fra? Og når nu hun er så glad for det danske velfærdssystem, hvorfor kan Skat så ikke bare beholde pengene, så de kommer andre til gode?

Og så er det jo som om, de to ting går op i en højere enhed. Vi giver ordet til Facebookbrugeren Jens Sundall:

Jens Sundalls kommentar får følgende ord med på vejen:

Elisabeth ønsker ikke at stå frem med efternavn, men hendes identitet er kendt af redaktionen.