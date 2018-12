Ekspertteam i hovedstaden holdes ude af kampen mod tvangsoverspisning

En tvangsoverspiser er ikke bare en person, der spiser for meget for tit. Det er et menneske, der propper sig med mad, fordi hun eller han føler, at det dulmer sindet. Lidelsen kan udvikle sig til svær psykiatrisk sygdom.

Et behandlerteam i Region Hovedstaden høstede – som før omtalt i Politiken – for få år siden de første erfaringer her i landet med at behandle de hårdest ramte med diagnosen Binge Eating Disorder (BED) i et fireårigt satspuljeprojekt støttet af staten.

Men selv om Folketinget nu efter tre års stilstand på området for første gang har sat penge af til en fortsat og mere bred indsats, skal selvsamme team, der har til huse i Psykiatrisk Center i Ballerup, ikke i gang igen.

Region Hovedstaden har valgt ikke at søge midler til behandling af BED fra satspuljen i år. Leder af behandlingsteamet, afsnitsledende overlæge Mette Waaddegaard, kalder det »uforståeligt, at vores metodeudvikling ikke kommer i brug«.

»Så får borgerne i hovedstadsregionen ikke mulighed for en offentlig behandling af BED, selv om vi var først på feltet«. siger Mette Waaddegaard.

Direktør i Region Hovedstadens Psykiatri Martin Lund fastslår, at regionen skam gerne vil behandle patienter med BED, »men vi kan ikke åbne op for en ny stor patientgruppe i psykiatrien, uden at der følger tilstrækkelig økonomi med, og heller ikke uden at vide, om vi har penge til behandlingen om tre år, når bevillingen udløber«, skriver han til Politiken.

BED Det estimeres, at antallet af potentielle BED-patienter i Danmark er omkring 50.000, mens antallet af patienter med anoreksi og bulimi anslås at være i størrelsesordenen 35.000. Hvis 30 procent af anoreksi- og bulimipatienterne hører hjemme i Region Hovedstaden, svarer det til 10.500 patienter, mens 30 procent af BED-patienterne svarer til 15.000.



Satspuljen til bekæmpelse af spiseforstyrrelser er på godt 61 millioner kroner for de næste fire år, og for første gang er BED nævnt som en målgruppe. Det har blandt andet Region Midtjylland og Region Sydjylland og flere private søgt og fået penge til, mens Region Hovedstaden i stedet i stedet har søgt og fået midler til indsats mod anoreksi.

Martin Lund henviser til, at BED omfatter flere patienter end anoreksi og bulimi tilsammen, og at regionen i dag bruger 28 millioner kroner om året på at behandle de to sidstnævnte grupper.

»Hvis vi skal behandle patienter med BED, vil den potentielle årlige merudgift formentlig overstige dette beløb og gå ud over andre patienter med spiseforstyrrelser«, lyder hans argument.

Overlæge Mette Waaddegaard er enig i, at der er brug for faste ressourcer frem for puljemidler, men hun mener ikke, at BED-behandling behøver at tage alle ressourcerne. Hun peger på, at højst halvdelen af mennesker med BED har behov for specialiseret psykiatri, mens mindre alvorlige tilfælde kan behandles hos praktiserende læger og psykologer.

Armene er oppe – men ...

Glæden er stor, og armene oppe hos vicedirektør i Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade (LMS), Sabine Elm Klinker, fordi BED-området nu for første gang får statsmidler til en landsdækkende indsats, men samtidig ærgrer det hende, at Region Hovedstaden som landets mest erfarne ikke er med i den fortsatte kamp.

Landsforeningen havde også et behandlingstilbud i 2012-2015 parallelt med Region Hovedstadens, men det var primært til mildere tilfælde. LMS har også denne gang fået midler til en fortsat indsats.

»Vi er kede af, at Region Hovedstadens ekspertise vedrørende de svære tilfælde ikke bringes i anvendelse«, siger Sabine Elm Klinker. Hun forstår regionens principielle argument om, at det kan være problematisk at åbne et nyt behandlingstilbud til en stor gruppe med svære problemer baseret på midlertidige statslige midler, »men derfor kunne Region Hovedstaden godt have søgt en del af de 61 millioner«.