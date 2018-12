Branden i togvogne er under kontrol

Borgere der tidligere fik besked på at holde sig inde, kan nu gå udenfor.

Der opstod tidligere på eftermiddagen brand i to togstammer på baneområdet ved Fredericia Banegård, og dele af røgen kunne indeholde asbest, lød advarslen.

Klokken 15.56 oplyser Beredskabsstyrelsen, at branden er under kontrol og ikke længere udvikler sundhedsskadelig røg. Derfor kan personer i det berørte område igen gå udendørs og åbne døre, vinduer og ventilation.

Beredsskabsstyrelsen oplyser også, at der ikke var tale om en asbestbrand.

Endvidere oplyser DSB, at der igen kan køre tog til og fra Fredericia Station, men at branden kan medføre spredte forsinkelser og enkelte aflysninger til og fra Fredericia et lille stykke tid frem.

