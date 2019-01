Stressbølge? Måske. Men der er altså ikke flere sygemeldinger end før

Meget ligger i en gråzone

Tage Søndergård Kristensen, tidligere professor på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, kalder det »naivt« at forestille sig en national sammenhæng mellem sygefravær og stress.

»Sverige og Norge er to af de sundeste lande i verden, og de har verdens højeste fravær, mens det danske fravær har været stabilt lige så længe, vi har data for. Og det er ikke særlig højt«.

Han peger på, at mange tilstande, der giver anledning til fravær, befinder sig i en gråzone mellem rask og frisk, og at det derfor i vidt omfang er et vurderingsspørgsmål, om man er syg nok til at melde afbud til jobbet. Og når fraværet her til lands er relativt lavt, kan det hænge sammen med, at det er arbejdsgiverne, der betaler de syges løn. I Sverige er det den offentlige pengepung, der holder for.

»Det er ganske svært at fyre de syge i Sverige, så her går de ansatte rundt og hæver sygedagpenge for statens regning. I Danmark ryger de måske ud, da vi jo har den berømte flexicurity«, siger Tage Søndergaard Kristensen.

Han peger i stedet på, at undersøgelser har vist, at det især er unge, specielt kvinder, der generelt føler sig mere stresset, og at bekymringen snarere skal rettes mod dem.

»Det tolker jeg mere som resultat af en kultur, der har udviklet sig, med »altid at være på og aldrig være god nok«. Det kan vi komme til at betale en meget høj pris for«.