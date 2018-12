Statistikdirektør: Ansatte skulle have takket nej til alle gaver

Han kalder sagen for den mest kritiske sag i hans 20 år lange karriere i Danmarks Statistik.

Men hvorfor opdagede ledelsen ikke sagen af egen drift? Vi har spurgt afdelingsdirektør Carsten Zangenberg til sagen om gaveregnen fra Geomatic.

Hvor mange personer hos Danmarks Statistik er involveret?

»Der er en håndfuld medarbejdere, der har været involveret i den her sag. Der er flere end en og mindre end syv«, siger han.

Er der nogen af de her arrangementer, der er ok?

»Nej. Jeg mener, at man skulle have sagt nej tak over hele linjen. Man skulle under ingen omstændigheder have deltaget i det her med nogen, som man har et arbejdsmæssigt forhold til. Vi skal værne om vores troværdighed i Danmarks Statistik, og det er ikke sket her«, siger han.

Hvad er det for nogen ansættelsesmæssige konsekvenser, der er blevet taget?

»Jeg vil ikke udtale mig om den personalemæssige del af sagen. Men vi har taget forskellige tiltag«.

Er der nogen, der er blevet fyret på baggrund af det her?

»Jeg vil ikke udtale mig om den personalemæssige del af sagen af hensyn til medarbejderne. Der er dele af sagen, der ikke er afsluttet endnu«.

Er de her forhold blevet anmeldt til politiet?

»Nej, men i et tilfælde undersøger vi, om der er basis for strafferetlige foranstaltninger på baggrund af sagen«.

Hvem gør det?

»Det har jeg ikke lyst til at udtale mig om, fordi undersøgelsen pågår«.

Burde I ikke melde det til politiet?

»Vi er ved at få det undersøgt, om der er basis for at kunne rejse en politisag«.

Handler det om, at I er ved at undersøge, om der er tale om bestikkelse?

»Det er det, der skal undersøges«.

Er der ledende medarbejdere involveret i sagerne?

»Der er også ledende medarbejdere involveret, men ikke i den strafferetslige del, som skal undersøges«.

Hvad er årsagen til, at ledelsen ikke har grebet ind over for det her, når det har stået på i så mange år?

»Vi har ikke været klar over det. De her mails kom frem efter jeres begæring af aktindsigt. Derefter tog vi initiativ til de første personalemæssige sanktioner, fordi vi tager sagen dybt seriøst. Det handler også om vores troværdighed«.

Er der nogen af de her emails, som også er blevet sendt til andre kolleger eller chefer i Danmarks Statistik?

»Det vil jeg tro, men ikke udover de personer, som er blevet undersøgt og sanktioneret«.

Burde I så ikke have grebet ind tidligere?

»Der burde nok have været nogle chefer, der havde grebet mere ind, end det er blevet gjort. Som chef for cheferne burde jeg måske også have indskærpet vores regler noget tidligere«

Vil I undersøge, om Danmarks Statistik har haft andre kundeforhold, som har været for tætte?

»Det har været en del af vores undersøgelse, om der har været lignende arrangementer for andre, og det har vi ikke fundet«.

Mener du, at Geomatic har overskredet en grænse?

»Det vil jeg helst ikke kloge mig på«.

Vil I ændre praksis fremover?

»I forbindelse med den her sag har vi nu indskærpet, at man ikke må modtage gaver fra virksomheder, og at man ikke må deltage i noget, som ikke har en overvægt af at være et fagligt arrangement«, siger Carsten Zangenberg.