Rektor efter undersøgelse: »Der skal ikke herske nogen som helst tvivl om, at ledelsen skal støtte medarbejderen«

Rektor på Aarhus Universitet vil give forskere nye muligheder for at indberette og søge råd, hvis de oplever, at deres forskningsfrihed er under pres.

Det er særligt ministerier, private virksomheder og forskernes egen ledelse på universitetet, der står bag, når forskere på Aarhus Universitet oplever, at deres forskningsfrihed kommer under pres.

Det fremgår af en ny, uvildig rapport fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive), som Aarhus Universitet selv har bestilt for at få afdækket problemet.

I forbindelse med rapporten har de fuldtidsansatte forskerne skullet svaret på, hvorvidt de inden for de sidste fem år har oplevet pres for at ændre, udskyde eller forhindre offentliggørelse af forskningsresultater. Og i så fald, hvorfra presset kom.

Til det sidste svarer 36 procent af de forskere, der har oplevet pres for at ændre forskningsresultater, at presset kom fra en leder på universitetet. Og lidt flere – 37 procent – at det kom fra et ministerium eller anden offentlig myndighed. Når det gælder pres for ikke at offentliggøre forskningsresultater, er private virksomheder ofte kilde til pres.



På Aarhus Universitet erklærer rektor Brian Bech Nielsen sig overrasket over, hvor meget pres forskere oplever fra deres egne ledere på universitet.

»Her skal vi have en dialog med vores ledere om, hvordan man håndterer de her situationer. Der skal ikke herske nogen som helst tvivl om, at ledelsen skal støtte medarbejderen. Ledelsen skal ikke presse medarbejderen«, siger han.

Mindre overrasket er Brian Bech Nielsen over, at forskere oplever et pres, når de har at gøre med eksterne aktører såsom ministerier og private virksomheder.

»Når man indgår i en dialog med det omkringliggende samfund, vil der også være situationer, hvor nogle vil opleve et pres«, siger han, men understreger, at presset aldrig må blive »illegitimt«.

»Der er vi nødt til over for eksterne parter at insistere på, at det er ikke kun universitetet, der skal respektere forskningsfriheden. Det skal eksterne parter også«.

Fakta Ny rapport Aarhus Universitet har bedt Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive) om at lave en uvildig rapport om forskningsfrihed på universitetet.

Rapporten bygger på en rundspørge udsendt til 4.379 fuldtidsansatte forskere og ph.d.-studerende. Mere end 1.100 forskere (eksklusive ph.d.-studerende) har svaret på spørgsmålet om, hvorvidt de på forskellig vis har oplevet pres. Heraf har 190 forskere oplevet minimum en form for pres.

Dertil kommer fortrolige interview med 10 institutledere og med 30 forskere, der har oplevet pres. Kilde: Undersøgelse af forskningsfrihed i forhold til offentliggørelse på Aarhus Universitet, Vive, 2018. Vis mere

Ifølge Vive-rapporten, der ud over rundspørgen bygger på fortrolige interviews med forskere og institutledere, bunder konflikter med ministerier og andre offentlige myndigheder blandt andet i, at forskerne er kommet frem til resultater, der er ubekvemme for de eksterne aktører. Og det pres kan eksempelvis udøves ved trusler om konsekvenser for fremtidigt samarbejde, forhaling af processer eller kontakt til ledelsen på universitetet.

Internt på universiteterne handler konflikterne typisk om, at en forskers resultater ikke harmonerer med en mere erfaren forskers syn på et fagområde, eller om at resultaterne kan komme på tværs i forhold til andre forskeres eller ledelsens arbejde med at opbygge relationer til eksterne aktører.

For Olav W. Bertelsen, der er fællestillidsrepræsentant for akademikerne på Aarhus Universitet, er omfanget af ledelsespresset »måske det mest foruroligende resultat«.

»Hvis der opleves pres internt, så er det et problem. Og det skal vi have adresseret«, siger han.