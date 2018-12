Taget på Hvidovre Rådhus styrter sammen

En stor del af taget på Hvidovre Rådhus er tirsdag styrtet sammen.

Det bekræfter Københavns Vestegns Politi over for TV 2 Lorry.

Der har fundet en sammenstyrtning sted. Omkring 80 kvadratmeter er faldet sammen derude, siger Peter Grønbæk, som er vagtchef hos Københavns Vestegns Politi, til TV 2 Lorry.

Ifølge vagtchefen blev der været arbejdet på rådhusets tag, da sammenstyrtningen fandt sted.

»Der er nogle tilskadekomne derude, og vi er ved at finde ud af, hvor omfattende det er«, siger vagtchefen.

Ifølge Maj Larsen, der er kommunikationskonsulent i Hvidovre Kommune, er der iøjeblikket en stor renovering i gang af rådhuset.

»Det er et loft over Borgerservice, der ligger i rådhuset, der er særlig fjedrende, som er styrtet sammen. Det vi har fået oplyst er, at der er én, muligvis to lettere tilskadekomne. Og at resten af bygningen ikke er i fare for noget. Lige nu ved vi ikke så meget mere«, siger Maj Larsen til Politiken.

Det er endnu uvist, om der blandt de tilskadekomne også er borgere, som har været i rådhuset.





Opdateres