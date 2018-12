Det ømme punkt: Spørgsmålet om pensionsalder kan samle folket mod eliten

En mulighed er at skabe et seniorarbejdsmarked med servicejob – enten med lavere lønninger eller statstilskud i ryggen. Men den 65-årige murer vil næppe være tilfreds med at bruge sine sidste år på arbejdsmarkedet som f.eks. opsynsmand på et offentligt toilet eller afrydder på et plejehjem.

Men der er også en tredje mulighed: at bygge en erstatning for efterlønnen i en trepartsaftale. Fadæsen om de 12 minutter har reduceret det hæderkronede instrument til en vittighed.

Men netop denne udfordring skriger på trepartsaftalen, fordi den bedst kan løses i samarbejde mellem overenskomstsystemet og lovgivningen.

Man kunne f.eks. forestille sig en fond for tidlig tilbagetrækning, der er målrettet de mest nedslidte lønmodtagere. Staten skal på sin side love at finansiere en del af gildet. Men hovedparten skal lønmodtagerne selv skaffe i 2020, når der igen er overenskomstforhandlinger.

Netop overenskomstforhandlingerne om knap halvandet år risikerer at blive et kritisk punkt. I 2017 fik LO kun med hiv og sving et ja i land fra medlemmerne efter en vellykket venstrefløjskampagne mod overenskomstaftalen. Næste gang kan det blive endnu sværere, og denne sag har potentialet til at være det, der kan udløse en storkonflikt.

Det bliver nok ikke med gule veste eller revolutionsromantiske krav om, at guillotiner skal trækkes ud af laderne som i Frankrig. Det bliver en særlig dansk model. Et gult oprør fra det timelønnede Danmark.

Men det politiske sprængstof i et sådant økonomisk opgør, hvor eliten lader den brede befolkning bære omkostningerne, er formentlig lige så store som i Frankrig.