Trods år med vold og trusler bliver Conny og Brian stadig sammen: »Vi er begyndt at være glade for hinanden igen«

Mere end halvdelen af de 10 år, Brian og Conny har været kærester, har han været voldelig over for hende. Behandlingstilbud til voldsudøvere har ændret et hjem, der var plaget af konstante magtkampe.

Da Brians kæreste, Conny, var gravid i 3. måned med deres fælles barn, var han ved at slå barnet ihjel. Hverken Conny eller Brian kan i dag huske hvorfor, men de skændtes. De råbte og skreg, mens Brian skubbede til Conny, holdt hende fast og til sidst maste Conny og hendes gravide mave op ad deres køleskab med hele sin kropsvægt.

Han maste, indtil hun som sin sidste udvej bed ham i skulderen. Kort efter kom politiet. Conny endte på skadestuen med blødninger – kun fordi hun var overvægtig, skete der ikke noget med deres ufødte søn.

Det er en af de værre episoder i deres forhold, men den er ikke enestående.

Conny og Brian har været kærester i 10 år – størstedelen af dem har været præget af psykisk og fysisk vold. Adskillige gange har Conny frygtet for sin egen og sine børns sikkerhed, fordi hendes kæreste er gået amok.

Men det seneste halvandet år har 43-årige Brian været i psykologbehandling for sin voldelige adfærd.

»Det har ændret vores liv«, siger 39-årige Conny.

Vi møder parret hos Dialog mod Vold på Nørrebro i København, hvor behandlingen er foregået. Fordi det er et meget personfølsomt emne, har de ikke ønsket at få deres fulde navne og billeder i avisen, men deres identitet er redaktionen bekendt.

I dag er det 3 år siden, at Brian sidst var voldelig.

Det kunne være et forkert ord, der udløste raseriet Brian

Står det til ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V), skal langt flere som Brian hjælpes. Hun foreslår, at kommunerne forpligtes til at tilbyde voldsudøvere behandling, ligesom misbrugere får tilbuddet.

Hos Dialog mod Vold hjælper man voldsudøvere med at lære at styre deres temperament, men man tilbyder også hjælp til familien. Conny har gået i behandling i næsten et år, og også parrets eneste fælles søn på nu 7 år har været til samtaler. Foruden ham har Conny og Brian tre sammenbragte børn, der i dag alle er udeboende.

»Knusende« stemning i hjemmet

Hele familien har i årevis levet i et hjem, hvor stemningen har været »højspændt« og »knusende«, som parret udtrykker det. Den dag, det endte med, at Conny stod mast op ad køleskabet, var ingen undtagelse.

»Det kunne være et forkert ord, der udløste raseriet. Et suk på et forkert tidspunkt, som om hun var irriteret. Det kan have været toiletrullen, der vendte forkert«, siger Brian.

De mindste ting kunne på det forkerte tidspunkt fyre op under hans hidsige indre.

En dag havde hans ældste søn taget to forskellige strømper på. Det bemærkede Brian, mens han støvsugede, og fordi sønnen ikke øjeblikkelig beklagede og rettede ind, eskalerede situationen på få minutter til, at Brian stod med støvsugeren højt hævet og truede sønnen med bank.

Først afviser Brian, at han nogensinde har slået sine børn. Men Conny sidder ved siden af ham og trækker lidt på det.

»Der var dengang, du stak din store søn en flad i bilen«, siger hun.

Brian sidder helt stille og stirrer ud i luften uden at protestere. Mange af episoderne har han svært ved at huske. Det kunne han heller ikke dengang, lige efter at det var sket. Der var bare sort. Og kort efter en episode kunne han være i fint humør igen.

Hvorfor blev hun?

For at forklare, hvordan hans personlighed var, før han gik i behandling, klasker Brian håndfladen ned i bordet og vender den igen og igen, så håndfladen skiftevis vender op- og nedad. Så hurtigt kunne hans humør skifte. Og hans personlighed havde vidt forskellige sider.

Der var den Brian, der tog imod kunder på sit arbejde som sælger. Kunderne mødte en mand med overskud, der »havde det fedt« og fik et sus af at sælge. Når kunderne var gået, mødte hans kollegaer en helt anden Brian.

»Folk skulle trynes, hvis de ikke makkede ret. Tingene skulle gøres på min måde. Det gav nogle kæmpe konflikter på job«, siger han.

Og så var der den Brian, der kom hjem.

»Det var der, det gik rigtig galt«, siger han.

»Min familie fik aldrig ro«.

Han var utilregnelig, altdominerende og trynede både kæreste og børn.

I en alder af 41 mærkede jeg for første gang indre ro Brian

Mens Brian fortæller, trækker han vejret dybt. Stemmen er helt rolig, og det er svært at forestille sig, som de sidder der og ligner hr. og fru Danmark, at voldsomme skænderier mellem dem på månedlig basis endte i vold.

En gang imellem pibler vandet frem i Connys øjne. Hun vipper stille tårerne væk og samler sig. Mens Brian fortæller om sin dobbelthed, rækker hun hånden i vejret for at få ordet.

»Der var også en ekstremt kærlig, hjælpsom og følsom udgave af dig«, vil hun gerne indskyde. Hun har mange gange forgæves forsøgt at få de to personligheder, hun boede sammen med, til at passe i den samme mand.