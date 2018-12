Thomas F. Borgen troede at han kunne blive siddende som administrerende direktør for Danske Bank, til bestyrelsen i ro og orden havde fundet hans afløser – og bankens bestyrelse forestillede sig det samme. Men Borgens ansvar for at hvidvask af lyssky russiske formuer i bankens filial i Estland ikke blev stoppet er så langvarigt og iøjnefaldende, at han måtte forlade posten kort efter at bankens egen undersøgelse havde afsløret, at hvidvasksagen var cirka 30 gange større end antaget. Sagen fylder så meget i danskernes bevidsthed, at Dansk Sprognævn kårede ’hvidvask’ som ’Årets Ord 2018’.