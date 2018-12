Aftale om stor feriepark i Vestjylland falder på plads Regeringens ti kystnære projekter har været længe undervejs. Nu ser ferieparkprojekt ud til at falde plads.

En feriepark med 486 ferieboliger i Søndervig kan nu blive til virkelighed, efter at de sidste dispensationer er kommet på plads.

Det skriver Ringkøbing-Skjern Kommune i en pressemeddelelse tirsdag.

» Det er en rigtig god nyhed og en kæmpe lettelse, at det endelig er faldet på plads«, siger borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune Hans Østergaard (V) i meddelelsen.

Ferieparken er et af ti kystnære forsøgsprojekter, som regeringen gav grønt lys til i 2015.

Disse projekter kan opføres inden for den såkaldte strandbeskyttelseslinje - det vil sige mindre end 300 meter fra strandkanten.

De skal fremme turismen i vandkantsdanmark, men har været under kritik for at være længe undervejs.

Både eksperter og interesseorganisationer har sat spørgsmålstegn ved, om projekterne overhovedet var af interesse for erhvervslivet.

I oktober, da DR gjorde status, havde to projekter lidt druknedøden, mens otte andre kæmpede for deres liv eller endnu var et stykke fra første spadestik.

For feriehusprojektet i Søndervig har det siden 2016 været den helt afgørende sommerhusstatus, der har manglet, skriver kommunen.

Men forligskredsen bag planloven er nu nået frem til at tildele projektet sommerhusstatus.

Dermed lader i hvert fald ét kystprojekt nu til at være godt på vej.

»Siden 2016 har en langsom proces med omplacering af sommerhusområder trukket den endelige godkendelse i langdrag, så det er meget glædeligt, at der nu endelig kommer en afgørelse«, siger viceborgmester Søren Elbæk (S) i pressemeddelelsen.

Med godkendelsen lyder planen nu at opføre 486 ferielejligheder i stedet for oprindeligt 500.

Derudover er det, der ifølge kommunen bliver Nordens største badeland, også en del af planerne.

Bag planerne om ferieparken står købmand Keld Hansen, der fik idéen tilbage i 2006.

ritzau