Tilfældige kvinder var ofre seriesexforbryder

Da politiet i sommer anholdt en i dag 38-årig mand efter en voldtægt af en 29-årig kvinde i Rødovre, skulle det vise sig, at han havde flere usædelige ugerninger på samvittigheden.

Tirsdag er manden, Danny Täkker Nielsen, ved Retten i Glostrup idømt seks et halvt års fængsel for voldtægten i Rødovre og for forsøg på voldtægt af to andre kvinder.

»To af kvinderne er helt tilfældige, og de er blevet overfaldet i deres eget hjem. Det er meget groft«, siger senioranklager Peter Rask.

Den 29-årige kvinde var det ene af mandens tilfældige ofre. Hun blev overfaldet, da hun var på vej ind i sin lejlighed i Rødovre. Voldtægtsmanden tvang hende ind og voldtog hende indenfor.

Hun havde efterfølgende held til at tilkalde politiet, og manden blev anholdt, mens han stadig var i lejligheden.

Efterforskningen viste, at der var mere at komme efter. Manden blev sat i forbindelse med et voldtægtsforsøg i Kastrup, som blev begået tilbage i maj.

Her blev en 71-årig kvinde forsøgt voldtaget i sit kolonihavehus. Hun skreg og råbte på hjælp, og gerningsmanden flygtede fra stedet, inden voldtægten blev fuldbyrdet.

Danny Täkker Nielsen er derudover dømt for at have forsøgt at voldtage en 27-årig bekendt i en bil på en sti i Solrød.

Nielsen, der ikke tidligere har været straffet for lignende ugerninger, har nægtet sig skyldig og har anket sagen til Østre Landsret med krav om frifindelse.

Efter dommen bad hans forsvarsadvokat retten om, at udstrække det navneforbud, som under sagen har gjort det forbudt at nævne hans navn i forbindelse med sagen.

Men på grund af sagens alvor og den strenge straf ville dommer Christina Breinstrup ikke gå med til det.

ritzau