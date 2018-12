Politiken mødte Sarah i sommer, da tildækningsforbuddet trådte i kraft: Siden sidst har jeg fået styrket min tro på Gud

Savner studiemiljøet

Sarah har ikke selv oplevet, at politiet har stoppet hende, og det, hun hører fra sine ’søstre’, som går med niqab, er, at politiet kigger væk. Rigspolitiet oplyser, at der er udstedt i alt 11 bøder for overtrædelse af tildækningsforbuddet. Alligevel har Sarah opgivet at skulle tilbage i skole, når hendes barsel slutter i det nye år. Hun mangler tre fag for at have en fuld hf.

»Skolen sagde, at jeg ikke skulle stoppe, og at vi skulle finde en løsning. Men jeg synes, at det er uoverskueligt, når jeg ikke kan bevæge mig ud offentligt«.

I stedet vil hun tage fagene hjemmefra som e-learning, så kan hun have sin mindste datter hjemme.

»Men jeg savner studiemiljøet, for jeg tror, at du udvikler dig som menneske ved at møde andre, der tænker anderledes«.

Sarah synes, at skolens reaktion er typisk, for hun møder mange mennesker, som er venlige og imødekommende.

»Jeg kan slet ikke få den åbenhed, jeg møder hos hverdagsdanskere, til at passe med den måde, der tales om os i den politiske debat«.

Ville det ikke være nemmere at lade være med at gå med niqab – du kan jo godt være en god muslim uden?

»Min niqab handler om mit forhold til Gud og min spiritualitet. Det er den, jeg er blevet frarøvet. Det er imperialistisk, statslig diskrimination«, siger hun og snapper efter vejret.

»Jeg har læst hele debatten om tildækningsforbuddet på Folketingets hjemmeside, og politikerne påstår, at forbuddet er lavet for at hjælpe os, men virkeligheden er, at de gerne vil fratage muslimer retten til at praktisere deres tro. Det kan de bare ikke sige, for så ville de fremstå hykleriske. Vi må være stærke, for, hvad bliver ellers det næste – tørklædet? Det siger Dansk Folkeparti; smid tørklædet, og meld dig ind i Danmark. Politikerne bliver først tilfredse den dag, vi sidder med en bajer og spiser svinekød«, Sarah stopper et sekund.

»Jeg har en stærk retfærdighedssans, og jeg synes ikke, at det er i orden at behandle muslimer sådan«, siger hun.

Sarah håber, at tildækningsforbuddet bliver afskaffet.