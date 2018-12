Danmarkshistoriens længste straffesag: Anklager kræver hård straf i sag om svindel

Luften er tung, og retslokalet er stuvende fuldt af op mod hundred personer på førstedagen af det, som bliver betegnet som en af de længste retssager nogensinde.

Over 77 retsdage helt frem til januar 2020 skal byretten i København gennemgå en enorm sag, hvor 16 mænd er tiltalt for omfattende svindel med skat og moms samt hæleri og hvidvask af penge for omkring en halv milliard kroner.

Politiet slog til mod mændene ved en aktion sidste år i oktober og ransagede over 40 adresser i og omkring København, Østjylland og på Lolland.

Her blev et netværk af personer og stråmænd mistænkt for organiseret og systematisk skattesnyd.

Politiet fandt store luksusbiler. Op mod 30 bygninger og værdier for til sammen 70 millioner kroner er beslaglagt, herunder 1,5 millioner kroner i kontanter. 14 firmaer er under konkursbehandling. Den påståede svindel skal have strakt sig ud over tre år, fra 2015 til 2017. I sagen indgår over 5.000 fakturaer, som retten skal gennemgå en for en.

Lange varetægtsfængslinger

Politiets Særlig Efterforskningscenter Øst har stået for efterforskningen.

I byrettens store lokale i afdelingen i Glostrup sidder de 16 tiltalte mænd side om side med deres forsvarere. Til stede er også politi, fængselsbetjente fra kriminalforsorgen, tilhørere og journalister.

Fem af mændene har siddet varetægtsfængslet i over 14 måneder på grundlag af en særlig bestyrket mistanke, og de risikerer, når sagen kommer til en egentlig afgørelse, at have siddet fængslet i godt 2 år.

Gennem knap 3 år er der blevet ført op mod 500 millioner kroner gennem kæden af selskaber Maria Cingari, s

I bokse bagest i lokalet oversætter tolke løbende retshandlingen til blandt andet urdu. Fem af de tiltalte er ikke danske statsborgere og kræves udvist ved dom.

Nogle af mændene følger oversættelsen med høretelefoner. En fyr med stramt tilbageredt hår spiser chokoladeknapper fra en pose, imens torsdagen snegler sig af sted med et længere juridisk slag om navneforbud, som retten ender med at ophæve.

Ifølge politiet er nogle af mændene forbundet med hinanden gennem familieforhold. Tre af de tiltalte er brødre og ejer flere hoteller. Alle tiltalte nægter sig skyldige.

Stråmænd og sort arbejde

Sagen har gennem hele forløbet været behandlet i hemmelighed og bag lukkede døre i Københavns Byret. Anklagemyndigheden mener, at der er tale om organiseret kædesvig. Det er blandt andet foregået gennem en kæde af selskaber, som har foretaget fiktiv fakturering, der har flyttet penge fra virksomhed til virksomhed.

Ifølge anklagemyndigheden har netværket hyret stråmænd, der indsat som ledere i hver sit selskab har hyret ansatte, som har udført sort arbejde, eksempelvis rengøring, uden at afregne skat og moms til staten.

Nogle beløb er formodentlig gået ud af landet. Andre er gået til bagmænd.

Specialanklager Maria Cingari betegner sagen som alvorlig og grov.

»Gennem knap 3 år er der blevet ført op mod 500 millioner kroner gennem kæden af selskaber. En stor del af pengene skulle have været indbetalt til statskassen«, har hun tidligere sagt til Ritzau.

Nogle af mændene har handlet så groft, at anklagemyndigheden vil sprænge den almindelige strafferamme på 8 års fængsel for grov moms- og skattesvindel. Ifølge anklageskriftet skal den sættes op til fængsel i 12 år, hvilket straffeloven åbner mulighed for under ’skærpende omstændigheder’.

Politiet har døbt sagen ’Operation Greed’, grådighed. Det har forsvarerne tidligere harceleret over.

»Det er meget betænkeligt, at man foruddiskonterer, hvad sagen drejer sig om, ved at døbe den på den måde«, har advokat Michael Johan Jørgensen sagt.

Næste retsmøde er 14. januar.