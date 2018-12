Ikke kun ofre for vold skal have hjælp: Minister vil have hjælp til gerningsmanden

De seneste 10 år har antallet af kvinder udsat for partnervold været stort set uændret. Derfor foreslår ligestillingsministeren nu, at der i højere grad gives behandling til voldsudøveren og ikke kun til offeret.

Ikke kun ofre for vold skal have hjælp:

I lang tid har der været for stort fokus på krisecentre og hjælp til ofre for vold. Nu skal der sættes fokus på hjælp til voldsudøveren.

Det mener ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V).

»Efter min opfattelse har vi glemt at tænke på, om vi kunne få brudt den onde spiral ved at give et behandlingstilbud til voldsudøveren«, siger Eva Kjer Hansen.

En undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed anslår, at omkring 38.000 kvinder blev udsat for fysisk partnervold i 2017. Det tal har været stort set uændret de seneste 10 år, og det trods adskillige handlingsplaner på området.

I undersøgelsen skønnes det, at halvt så mange mænd var udsat for partnervold sidste år – det tal har været støt stigende i samme periode, men i undersøgelsen slås det fast, at det kan skyldes større åbenhed omkring det hos mændene.

»Vi har en kæmpe udfordring i forhold til, hvor mange der bliver udsat for vold, og det er ikke på nogen måde lykkedes os at knække kurven«, siger Eva Kjer Hansen.

Mange kvinder vil ikke flytte

Der er ganske få tilbud om behandling målrettet voldsudøvere. Et af de få specialiserede behandlingstilbud til voldsudøvere er Dialog mod Vold, som årligt behandler omkring 200 voldsudøvere i deres afdelinger i Aarhus, Odense og København.

»Den eneste måde at beskytte børn på, der vokser op i en familie med vold, er at behandle den voldsudøvende forælder. Ellers skal de fortsætte med at omgås en voldelig person«, siger Susanne Nour Magnusson, der er direktør i Dialog mod Vold, som er en del af Askov Fonden.

Gennem psykologbehandling får mænd og kvinder, der er voldelige over for deres partner eller børn, hjælp til at lære at håndtere deres vrede.

»I Danmark er det eneste, voldsramte familier har ret til, hjælp på et kvindekrisecenter. Det er rigtig godt, at man har det, men mange kvinder vil ikke på krisecenter – en del ønsker at blive sammen med deres voldelige partner. Vi har brug for en flerstrenget indsats«, siger Susanne Nour Magnusson.

Den eneste måde at beskytte børn på, der vokser op i en familie med vold, er at behandle den voldsudøvende forælder Susanne Nour Magnusson, Dialog mod Vold

Ifølge Dialog mod Volds egne tal har 62 procent af stedets klienter, både ifølge dem selv og deres partnere, et år efter at de er stoppet i behandling ikke været voldelige. Opgørelsen viser også, at 74 procent af voldsudøverne selv er vokset op i et hjem med vold. Et behandlingsforløb varer typisk op til et år med samtaler med både voldsudøver, partner og børn.

Omkring halvdelen af de klienter, der årligt er i behandling hos Dialog mod Vold, får den betalt af Københavns Kommune og Kriminalforsorgen. Den anden halvdel henvender sig selv til organisationen, og deres behandling er frem til 2022 finansieret af satspuljemidler. For dem er der lige nu ventetid på helt op til to år på at komme i behandling.

»Mange giver op, når de hører, hvor lang vores venteliste er«, siger Susanne Nour Magnusson.

Finansiering ikke på plads

Eva Kjer Hansens ambition er ikke bare at bringe ventetiden ned, men at langt flere skal i behandling.

Hun foreslår, at behandling af mennesker, der udøver vold i nære relationer, bliver skrevet ind i serviceloven. Det vil forpligte kommunerne til at tilbyde hjælp til voldsudøvere – ligesom kommunerne har pligt til at hjælpe misbrugere. Som det er nu, gælder forpligtelsen kun hjælp til ofre for vold.

Hvad det vil komme til at koste, og hvordan det skal finansieres, ved ligestillingsministeren endnu ikke.

»Jeg melder ind til regeringen, at jeg synes, vi er nødt til at prioritere det her område, og det vil jeg anbefale, at man tager fat på i de kommende økonomiske forhandlinger«, siger Eva Kjer Hansen.

Hvad stiller du dig tilfreds med af forbedringer af denne indsats?

»Alt over det antal, der kan behandles om året nu«.

Det er jo en hensigtserklæring. Hvad vil du konkret gøre?

»Nu har jeg gjort opmærksom på det for at sætte gang i en politisk debat om, at vi skal ændre kurs, hvis vi har en ambition om at få mindsket partnervolden«.