Forsvarsminister har trepunktsplan mod nepotisme

Ledere og medarbejderne i forsvaret og Forsvarsministeriet skal vejledes i, at de ikke må deltage i beslutninger, der vedrører deres kærester, ægtefæller eller anden nærtstående familie.

Muligheden for, at medarbejderne kan indberette uhensigtsmæssige, urimelige eller ulovlige forhold, skal udvides.

Og så skal det fremover være hovedreglen, at lederjobs i forsvaret og Forsvarsministeriet slås op i stedet for at blive besat uden opslag.

Det indgår i en trepunktsplan, som forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) vil gennemføre for at forhindre, at der opstår flere sager, hvor ledende personer overtræder reglerne om inhabilitet og skaber et indtryk af en syg kultur med udpræget nepotisme i organisationen.

Baggrunden er de sager, som ikke mindst er gravet frem af det lille nyhedsmedie Olfi, som har ført til, at hærchefen er blevet sendt hjem, mens to topchefer – Forsvarsministeriets departementschef, Thomas Ahrenkiel, og forsvarschef Bjørn Bisserup – begge overtrådte forvaltningslovens regler om, at de skal underrette deres chef, hvis der opstår en situation, hvor der er tvivl om deres habilitet.

Departementschefen holdt det i 2016 skjult, at han var kæreste med ministeriets pressechef, som han senere blev gift med, og han var med til at godkende, at hun fik et engangsvederlag på 75.000 kr. og en månedlig lønforhøjelse på 1.500 kr.

Forsvarschefen skulle have informeret sin chef, da han i 2010 aflyste en besparelse på hærens officersskole og dermed sikrede sin søn en plads på uddannelsen.

Sagerne har ifølge forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen gjort det let at »efterlade indtrykket af en organisation, der – for nu at sige det lige ud – beskrives som rådden«.

Men de to sager er i hans øjne »i småtingsafdelingen, ja, simpelthen bagatelagtige«, sagde forsvarsministeren ifølge et talepapir, som netop er blevet offentliggjort, på et lukket samråd i Folketingets Forsvarsudvalg for nogle uger siden.

Det er klart, at der ikke har været godt nok styr på reglerne Claus Hjort Frederiksen (V)

Sagen mod hærchefen, som er under mistanke for uretmæssigt at have tilgodeset sin kæreste med uddannelse og forfremmelse, er sammen med en sag mod finansdirektøren, hvis mand fik en lederstilling i hendes afdeling, under efterforskning af Forsvarets Auditørkorps.

»Men uanset hvordan de falder ud, så er det klart, at der ikke har været godt nok styr på reglerne om inhabilitet. Det kan vi ikke være tjent med. Det vil der nu blive taget fat på«, sagde ministeren.

Anmelderlinje udvides

Forsvarsministerens og hans ledende medarbejdere, blandt dem departementschefen og forsvarschefen, arbejder derfor med tre tiltag:

For det første skal der med hjælp fra Kammeradvokaten udarbejdes en vejledning i, hvordan medarbejdere og ledere konkret skal agere, hvis de er ved at blive involveret i en sag, der vedrører en nærtstående. Det skal »være med til at sikre, at der ikke opstår tvivl om, at beslutninger i Forsvarsministeriets koncern træffes sagligt og korrekt, og det vil lige så vigtigt være med til at beskytte den enkelte medarbejder«, sagde ministeren.

For det andet skal forsvarets medarbejderlinje, som medarbejderne kan indberette kritiske forhold til, udvides til at dække hele ministeriets område, og anmeldelserne skal modtages af ministeriets interne revision, som får pligt til at visitere henvendelserne videre.

»Det kunne eksempelvis være til Forsvarsministeriets Auditørkorps, hvis henvendelsen relaterer sig til et forhold, der skal efterforskes som en militær straffesag.