Lang jul spreder trafikken mere ud i år

For rejsende med bil:

Kør uden for de mest trafikerede tidsrum, og sæt god tid af til din rejse.

Hold ekstra godt øje med vejrudsigten i julen.

Hold dig opdateret om den aktuelle trafiksituation på trafikinfo.dk eller via apps såsom Trafikinfo og Vintertrafik.

Kør efter forholdene, og hold god afstand til dem, der kører foran.

Hold til højre, så der er plads til at komme frem.

Hav tæpper og noget at drikke med i bilen - og eventuelt en skovl.

For rejsende med tog:

Tjek Rejseplanen for at orientere dig om eventuelle ændringer eller spornummer.

Køb pladsbillet for at være sikker på at få et sted at sidde.

Tag afsted tidligt om morgenen eller sent om aftenen på de mest travle dage.

Spørg julehjælpere, der er indsat på de større stationer, til råds.

For rejsende med fly:

Vær opmærksom på, hvordan du pakker julegaverne, inden du går om bord på flyet.

Blandt andet skal væske lægges i den indtjekkede bagage. Det må ikke lægges i håndbagagen.

Andre gaver såsom legetøjspistoler skal ligeledes opbevares i den indtjekkede bagage.

Desuden må nytårskrudt hverken medtages i håndbagage eller indtjekket bagage, så lad det blive derhjemme, eller køb ved ankomst.

Kilder: Vejdirektoratet, DSB og Københavns Lufthavn.

Vis mere