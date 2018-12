Løkke bekræfter terror-mistanke: Der er en i varetægt, som har forbindelse til en ekstremistisk gruppe

»Sagen efterforskes som en terrorhandling«.

Det slog statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) fast på et pressemøde i Spejlsalen i Statsministeriet torsdag morgen.

»En person i politiets varetægt har en forbindelse til en ekstremistisk gruppe«, uddybede han.

Det tragiske drab på en dansk og en norsk kvinde ses derfor ikke af myndighederne som almindelig kriminalitet, men som en terrorhandling.

Ofrene er danske Louisa Vesterager Jespersen og norske Maren Uelande, som i mandags blev fundet dræbt nær deres telt i et populært turistområde i nærheden af landsbyen Imlil i Atlasbjergene i Marokko.

Der var ifølge flere medier tegn på vold fra et skarpt instrument på kvindernes hals.

Video ikke verificeret

At sagen efterforskes som terror, skyldes blandt andet også en video, som har cirkuleret på de sociale medier.

»Der florerer en fuldstændig forfærdelig video på nettet som angiveligt viser drabet på en af kvinderne, men det er ikke verificeret endnu«, sagde statsministeren.

Han fandt det desuden også vigtigt at slå fast, at Danmark vil stå fast på grundlæggende frihedsværdier.

»Vi må aldrig give efter. Lad mig gøre én ting klart, vi danskere vil ikke gå på kompromis med vores åbne samfund«.

Om efterforskningen fortalte statsministeren, at de danske myndigheder fra begyndelsen har haft et tæt samarbejde med de marokkanske og også de norske myndigheder.

Ligesom den danske ambassadør i Marokko følger sagen tæt.

»Vi ser på det med stor alvor, og det gør man også i Marokko«, sagde statsministeren.

Hvad er chancen for at de øvrige mistænkte bliver pågrebet, blev der spurgt på pressemødet.

»En er i varetægt og tre navngivne mistænkte, har jeg fået oplyst - de marokkanske myndigheder ser med stor alvor på det, som er sket. Vi står sammen i kampen om at bekæmpe det her, og det er min klare opfattelse, at man i Marokko gør alt, man kan for at få fat i de tre navngivne«.

Statsministeren understregede også, at dansk politi gør, alt de kan for at hjælpe de pårørende.