Unge, eventyrlystne kvinder blev advaret om glat føre i bjergene før deres tur - de mistede livet i en formodet terrorhandling

Forud for drabet blev en dansk og en norsk kvinde advaret om glat føre. Ingen havde forestillet sig, at de to rejselystne unge kvinder skulle blive ofre for, hvad der betragtes som en terrorhandling.

Da turistguiden Mohammed Jalal for en lille uge siden mødte norske Maren Ueland og danske Louisa Vesterager Jespersen på Toubkal-bjerget i Marokko, advarede han dem om, at der kunne være glat i bjergene.

Det fortæller han til den norske avis Aftenposten. Han var guide for tre australiere, og de to unge kvinder var på vej ned i dalen, hvor de ville sætte telt op.

Det var altså ikke en overhængende terrorfare, men usikkert føre, turistguiden fandt det nødvendigt at advare om. Måske et meget godt billede på, hvordan sikkerheden i området blev betragtet.

»Det virkede, som om de havde det rigtige udstyr og vidste, hvordan de skulle begå sig«, fortæller guiden til Aftenposten.

Siden blev de to unge kvinder på kun 28 og 24 år ofre for et drab, der i øjeblikket efterforskes som en terrorhandling. Fire mænd er mistænkte, og mindst en af dem har forbindelser til en terrorgruppe.

Studerede friluftsliv

De to unge kvinder var da også erfarne trekkere. De gik i samme klasse på bacheloruddannelsen i friluftsliv og naturvejledning på Universitetet i Sørøst-Norges afdeling i byen Bø i Telemark.

På universitetet anede man tidligt uråd, da en faglærer vidste, at to af deres studerende var på juleferie i Marokko. Rektor Petter Aasen fortæller til avisen VG, at han ikke kendte kvinderne personligt.

»De to piger beskrives som aktive studerende. De to var på en rejse, som var planlagt længe. Pigerne var erfarne turfolk, og de rejste til et sted, som normalt ses som trygt at færdes i«, siger rektoren til VG.

Han forklarer, at klasserne på uddannelsen er små, og da de studerende samtidig kommer meget på tur, kommer de tæt på hinanden.

Advarsel mod drikkevand og lommetyve

At Marokko ikke anses som et farligt land at rejse i understreges af, at tusinder af turister besøger landet hvert år.

På en simpel google-søgning dukker også en stribe rejsevejledninger frem, som fremhæver, at landet er sikkert for turister.

Symptomatisk handler de mest almindelige advarsler om at tage forholdsregler over for lommetyve og undlade at drikke vand fra vandhanen. Nogle steder fremhæves også befolkningens gæstfrihed.

Udenrigsministeriets rejsevejledning advarer dog også om terror, men især på steder med mange turister. Det anbefales også at være i grupper, hvis man trekker.

Det var også det råd, en lokal guide gav kvinderne. Rachid Imerhade, som er turguide i området, mødte kvinderne få dage før de blev dræbt.

Han fortæller ifølge Ritzau til den norske nyhedsbureau NBT, at de var »søde, snakkesalige og omgængelige« og snakkede med folk omkring dem.

»Jeg rådede dem til ikke at campere alene«, siger guiden, der fortæller, at folk i området er voldsomt påvirket af hændelserne.

Tusinder skriver på Facebook

På danske Louisa Vesterager Jespersens Facebookside er der også bestyrtelse over drabene - også blandt menige marokkanere.

Det sidste opslag, hun lavede på Facebook, er en efterlysning på engelsk af rejsetips til området, og det har i skrivende stund over 30.000 kommenteret - en stor del marokkanere, som beklager, undskylder og fordømmer drabene.