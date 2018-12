Din løn topper, når du er i slutningen af 40'erne

Har du nogensinde tænkt på, at du er ude af lønkapløbet som 50-årig?

Det tyder tal fra Danmarks Statistik på. De viser, at fremgangen i lønnen topper for privatansatte, når de er i slutningen af 40’erne.

»Når man træder ind på arbejdsmarkedet, får man i starten en lavere løn, og så stiger man i graderne, qua man får mere erfaring og flere kompetencer puttet på. Men på et tidspunkt flader det altså ud. Så stiger man af lønræset«, fortæller cheføkonom Anders Borup Christensen, DA, som beskæftiger sig med udviklingen på arbejdsmarkedet.

Danmarks Statistiks tal tegner det samme billede, som en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd også slog fast i 2012. Analysen viser, at danskerne i gennemsnit tjener mest fra slutningen af 40-års alderen til slutningen af 50’erne, men at der er store forskelle faggrupper imellem på, hvornår man topper lønmæssigt.

Hos IDA, ingeniørernes fagforening, er det er slut med de store lønstigninger, når man er sidst i 40’erne.

»Det er særligt i de første år på arbejdsmarkedet, man tager de store lønhop. Man går hurtigt fra at være forholdsvis grøn til at få flere kompetencer og erfaring, og det belønnes. De unge er ambitiøse og vil også gerne bevise deres værd over for chefen, hvorimod dem over 50 år mere har fundet ro på arbejdsmarkedet og hviler i deres kompetencer«, fortæller formand for Ansattes Råd i IDA Juliane Marie Niiendam.

»Der er selvfølgelig forskel på det offentlige og det private, men det er den samme udvikling, vi ser. De store lønhop ligger i starten af karrieren, og så flader det ud«, siger hun.

Når ingeniørerne har passeret midten af livet, begynder der ifølge IDA-formanden at være andre ting, som bliver vigtigere end de helt store lønstigninger. For eksempel ønsker en stor gruppe at fortsætte længe på arbejdsmarkedet, men de vil gerne gå ned i tid.

»Det er lysten, der driver værket. De vil gerne fortsætte, men på nedsat tid, så de også har tid til børnebørnene, rejse, spille golf og så videre«, siger Juliane Marie Niiendam:

»Der er rigtig mange steder, hvor de ikke kan få lov til at gå ned i tid, så i stedet går de på pension, og efterfølgende opretter de deres egen lille virksomhed og fortsætter så med at arbejde for samme virksomhed, men bare to-tre dage om ugen«.

På det offentlige arbejdsmarked er lønnen i højere grad bestemt af, hvad der er aftalt ved overenskomstaftaler, mens individuelle tillæg til lønnen spiller en større rolle på det private arbejdsmarked. Derfor har de fleste store offentlige faggrupper en anciennitetsmæssig stigning, hvor lønnen stiger de første 10-12 år, og så stopper det. Et eksempel er folkeskolelærerne. Lærerne slutter efter 12 års anciennitet.

»Det forventes, at man skal være flere år på arbejdsmarkedet. Lærerne topper faktisk tidligt nu, og derfor kunne vi godt tænke os, at der kom endnu en anciennitetsmæssig lønstigning, for eksempel efter 16 år«, forklarer Gordon Ørskov Madsen, som er formand for overenskomstudvalget i Danmarks Lærerforening (DLF).