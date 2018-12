Peter Thielst og Tonje Vestby betaler næsten 120.000 kr. i boligskat om året: »Siden sidst har vi ikke mødt nogen, der mener, det kan være rigtigt«

I Nordhavnen i København modtager familierne i de 30 nye rækkehuse stadig skatteregninger af en størrelse, der vil kunne slå de fleste familiers økonomi i stykker.

Peter Thielst og Tonje Vestby, der bor i Kielgade med deres to små sønner, skal hvert år betale 84.000 kr. i grundskyld for den lille rækkehusgrund på 131 kvadratmeter, selv om Skat havde stillet i udsigt, at regningen kun ville blive på 21.000 kr.

Sammen med ejendomsværdiskatten løber den årlige regning op i næsten 120.000 kr. eller 10.000 kr. om måneden.

»Vi har ikke talt med nogen, som synes, at det er rimeligt«, siger Peter Thielst.

Og han har ellers været vidt omkring, siden Politiken bragte familiens og de andre beboeres historie frem i slutningen af september.

Skat havde, før familierne købte projektboligerne, skønnet, at grundene ville blive vurderet til godt 600.000 kr. Men da husene var bygget, og Skats vurdering kom i begyndelsen af 2017, var grundens værdi sat til 2,5 millioner kr. Den årlige grundskyldsregning blev dermed 63.000 kr. højere end forudsat.

Skats første udtalelse havde ingen værdi. Den var bare vejledende. Helt uforpligtende for Skat, har Skat svaret.

Og det er helt igennem urimeligt, mener Dansk Ejendomsmæglerforening, Dansk Byggeri, ja selv politikerne i Folketingets Skatteudvalg.

Men så er der ellers ikke sket mere, ud over at frustrationen har bidt sig fast.

»Der er mange hernede, der siger, at de går rundt med en klump i maven. De har ikke råd til at betale skatten, og så har de omlagt lån eller optaget ny lån, men det kan de jo ikke blive ved med«, siger Tonje Vestby.

»Så kan de forsøge at sælge huset, men det kan ikke lade sig gøre, for der er ingen, der vil købe et hus med sådan en skat. Så man kan ikke handle. Man kan ikke gøre noget. Det fylder så meget, at vi må sige til hinanden, at vi må holde op med at tale om det«.

Regn ikke med Skat

Peter Thielst gik i oktober i gang med at samle allierede. Han ringede til formanden for Dansk Ejendomsmæglerforening, som sad midt i et bestyrelsesmøde og satte telefonen på medhør.

»Så deltog jeg i deres bestyrelsesmøde i 20 minutter, hvor de stillede spørgsmål. Deres holdning var, at det her kunne køberne af nye boliger ikke være tjent med, så de ville kontakte ministeren og bede om et hastemøde«, siger Peter Thielst.

Ejendomsmæglerne fik et møde med Vurderingsstyrelsen, som i dag står for ejendomsvurderingerne. Det endte med en aftale om, at ejendomsmæglerne kan bede om en ekstra vejledende vurdering fra Skat, inden de sælger projektboliger.

Peter Thielst har svært ved at se værdien af det.

»Så længe Skat eller Vurderingsstyrelsen ikke kan hænges op på det skøn, de har foretaget, kan jeg ikke se, at det hjælper noget«.

Han talte også med Dansk Byggeri, der var helt enig. Det er Skat, der vurderer, og derfor må Skat bære risikoen.

»Den nuværende tilstand må betegnes som absolut uacceptabel i forhold til retssikkerheden«, skrev Dansk Byggeri til Peter Thielst.

I oktober fik han foretræde for Folketingets Skatteudvalg, hvor alle partier var enige om, at det var en helt urimelig behandling, de nye boligejere i Københavns Nordhavn havde fået.