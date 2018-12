»Vi skruer truslen ned, når verden er et bedre sted«

Det er på en trist for ikke at sige tragisk baggrund, at forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) tager imod på sit kæmpemæssige kontor i forsikringsselskabet Hafnias gamle hovedsæde på Holmens Kanal.

Samme morgen er nyheden om, at det brutale mord på en ung dansk og norsk kvinde på vandretur i Marokko efter alt at dømme er inspireret af Islamisk Stat (IS) – hvem end der så tegner terrorbevægelsen i dag – indløbet.

Samtidig har præsident Donald Trump med vanlig sans for at overraske sin egen befolkning og resten af verden netop meddelt, at USA vil trække 2.000 soldater hjem fra Syrien, nu da IS er slået godt og grundigt.

Situationen kan ændre sig fra dag til dag, og havde Danmark været et forsikringsselskab, ville præmien sikkert blive sat op efter Marokko-drabene, netop som kampen mod den internationale militante islamisme ellers gik bedre.

Som organisation er IS nærmest udslettet i Syrien og Irak, mens afdøde Osama bin Ladens Al-Qaeda-netværk ikke har gjort væsen af sig i vores del af verden i flere år. For nylig kunne Forsvarets Efterretningstjeneste i en ny risikovurdering oplyse, at antallet af gennemførte terrorangreb i Vesten er gået ned.

For 10 år siden gjorde genoptrykningen af Muhammed-tegningerne Danmark til et af verdens mest efterstræbte angrebsmål, og lige siden har både Politiets og Forsvarets Efterretningstjeneste vurderet terrortruslen som alvorlig, hvilket har en lang række afledte konsekvenser for det øvrige samfund.

Ikke alene har efterretningsvæsenet fået næsten fordoblet sine bevillinger, så de nærmer sig 2 milliarder kroner. Københavnerne har skullet vænne sig til synet af sværtbevæbnede soldater i Krystalgade, betonklodser for enden af Strøget og en utryg følelse i metroen.

Det er nemt at skrue op for trusselsniveauet, men svært at sætte det ned igen i en kontrolfikseret verden uden garantier, og Claus Hjort Frederiksen erkender, at balancen mellem sikkerhed og frihed er et dilemma:

»Samfundets fornemmeste opgave er at beskytte sin befolkning mod ulykker, og det bliver vi nødt til at tage alvorligt. Derfor kan vi heller ikke bare sige, at nu har det taget overhånd, selv om det er et relevant spørgsmål. Vi er nødt til at imødekomme folkets krav om sikkerhed«.

Mere end hjernespind

Ifølge forsvarsministeren ville det have udløst et ramaskrig i befolkningen, hvis regeringen for blot få år siden havde foreslået at sende sværtbevæbnede soldater ud i Københavns gader. Men efter angrebet i 2015 på Krudttønden og synagogen i Krystalgade gled beslutningen igennem uden nævneværdig politisk diskussion, hvilket i sig selv er opsigtsvækkende.

»Holdningsændringen er kommet, fordi folk oplever, at der er en reel trussel. Vi har også oplevet angreb i Nice, Paris, Berlin, Bruxelles, Stockholm, så det er ikke bare hjernespind eller noget, smarte politikere finder på. Det kan godt være, at du kan finde en forbipasserende i Krystalgade, der synes, at bevæbnede soldater er skideirriterende. Men sådan er verden, og det er bredt accepteret, at der er behov for at beskytte jøderne«

Men flytter truslen sig ikke blot til andre ubevogtede steder i byen?

»Vi kan desværre se, at antisemitismen breder sig, og Krystalgade er ikke et usandsynligt mål. Nogle mål er særlig udsatte, og der har vi en samfundsforpligtelse. Men behovet er umætteligt, og vi kan ikke tænke os til, hvor en terrorist vil slå til. Derfor er det ikke sådan, at vi kan have soldater på alle gadehjørner«, siger Claus Hjort Frederiksen, der synes, at Danmark har fundet et passende sikkerhedsniveau.

Så længe der er fortsat en trussel, bliver soldaterne stående i Krystalgade. Selv om Danmark i årene efter genoptrykningen af Muhammed-tegningerne var betydelig mere udsat, ser forsvarsministeren ikke for sig, at billedet ændrer sig i en overskuelig fremtid.