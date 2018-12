Flere på kontanthjælp kommer i småjobs

Flere kontanthjælpsmodtagere er i arbejde nogle timer om ugen, viser en ny analyse fra Beskæftigelsesministeriet. Ministeren ser en sammenhæng med kravet om 225 timers beskæftigelse om året for at få den fulde ydelse.

At vaske firmabiler, aflevere pakker på posthuset eller vedligeholde byrummets grønne arealer er eksempler på såkaldte småjobs, som flere kontanthjælpsmodtagere benytter sig af. I et småjob arbejder man nogle timer om ugen og modtager stadig kontanthjælp.

En analyse foretaget af Beskæftigelsesministeriet viser, at andelen af kontanthjælpsmodtagere i småjobs er steget fra 4,6 procent i april 2016 til 7,3 procent i april 2018 – det svarer til en stigning på 53,3 procent. Samtidig er det totale antal kontanthjælpsmodtagere faldet. Ministeriets analyse viser desuden blandt andet, at der er 1.200 flere i gruppen med ikkevestlig oprindelse, der har småjobs.

»Det er rigtig glædeligt at få bekræftet, at flere arbejder ved siden af kontanthjælpen. Især hæfter jeg mig ved, at kvinderne med ikkevestlig baggrund, som vi jo ved har en udfordring med at komme ind på arbejdsmarkedet, i højere grad er kommet i småjob«, skriver beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) i en kommentar til Politiken.

Med indførelsen af kontanthjælpsloftet i 2016 trådte regeringens omdiskuterede 225-timers regel også i kraft. Reglen stiller krav til kontanthjælpsmodtagere om at skulle arbejde 225 timer om året, hvis de vil modtage den fulde økonomiske ydelse og blive vurderet som arbejdsparate.

»Jeg tror, at udviklingen blandt andet skyldes 225-timers reglen, men fremgangen er selvfølgelig også hjulpet godt på vej af gode konjunkturer«, skriver beskæftigelsesministeren.

Formand for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Lars Andersen mener også, at udviklingen kan skyldes en kombination.

»Det er selvfølgelig positivt, men det er svært at sige, hvad der er regelændringer, og hvad der er konjunkturer. Vi skal bruge opsvinget til at få flere kontanthjælpsmodtagere ind på arbejdsmarkedet, men det kræver også, at de er parat«.

I en pressemeddelelse oplyser ministeriet, at antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet med 31.000 fuldtidspersoner fra april 2016 til august 2018, hvis man tager højde for sæsonudsving.