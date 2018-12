Ombudsmand er bekymret for Sjælsmark-børns udvikling

Selv om forholdene på Udrejsecenter Sjælsmark ikke er i strid med internationale konventioner, er de langt fra ideelle for de børn, der bor der med deres familier.

Det konkluderer Folketingets Ombudsmand efter at have foretaget uanmeldte besøg i centret.

»Det centrale spørgsmål om deres trivsel er, om de skal bo i Udrejsecenter Sjælsmark, eller om de skal have mulighed for at bo i det almindelige samfund«, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen i en kommentar til sin redegørelse.

Her påpeger han, at netop opholdskravet har betydning for børnenes velbefindende.

»Jeg bygger det også på det almindeligt indlysende i, at børn gennemgående vil trives og udvikle sig langt bedre i en almindelig hverdag i det omkringliggende samfund end i en hverdag præget af institutionsforhold, hvor det vil være meget vanskeligt at etablere og opretholde en normal tilværelse«, hedder det i redegørelsen.

Der bor omkring 90 børn på centret. De er der, fordi en eller begge forældre ikke vil forlade Danmark efter at have fået afslag på asyl.

Deres hverdag præges ifølge ombudsmanden af uro, ensomhed og uoverskuelighed.

Han har ikke nogen indvendinger mod faciliteterne i centret. Men påpeger, at man kunne gøre mere for at fremme børnenes trivsel der.

Det gælder blandt andet udvidede åbningstider i cafeteriet, særlige madtilbud til børn og etablering af flere aktivitetstilbud.

Børn hører ikke hjemme på Udrejsecenter Sjælsmark, mener De Radikales politiske leder.

»Det er hjerteløst, at børnene ikke kan få lov at leve et bare nogenlunde almindeligt liv med deres familier, indtil de kan rejse ud af Danmark«.

»Jeg har set Sjælsmark og mødt nogle af familierne. Og spørger du mig, er det eneste rigtige at få de børn ud af Sjælsmark. Rapporten understøtter, at der ikke er brug for lappeløsninger«, siger Morten Østergaard i en skriftlig kommentar.

ritzau