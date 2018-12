Ombudsmand kritiserer Sjælsmark: Børn har for hårde vilkår

Uro, ensomhed og uoverskuelighed. Sådan beskriver Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, børnenes hverdag på udrejsecenteret Sjælsmark.

På baggrund af en række uanmeldte besøg på Sjælsmark konkluderer han i en ny redegørelse, at forholdene »vanskeliggør børnenes opvækst og begrænser deres muligheder for naturlig udvikling og livsudfoldelse«.

Han peger på konkrete forhold i centeret, der bør ændres for at styrke børnenes trivsel. For eksempel børnenes spiseforhold og fritidsaktiviteter.

Generelt er vurderingen dog, at forholdene ikke strider mod internationale konventioner som børnekonventionen og den europæiske menneskerettighedskonvention. Men ombudsmanden fastslår, at der med tiden kan blive tale om vilkår i strid med konventionerne. Især for børn med meget langvarige ophold i centeret.

Den konklusion tager Socialdemokratiet integrationsordfører, Mattias Tesfaye, alvorligt. Han mener, at redegørelsen bør være en løftet pegefinger til politikerne i Folketinget.

»Det er selvfølgelig godt, at forholdene ikke er i strid med børnekonventionen. Men det betyder ikke, at alt er fryd og gammen«, siger han.



»Jeg betragter ombudsmandens redegørelse som en løftet pegefinger over for os politikere. De afviste asylansøgere, som modarbejder deres egen hjemsendelse, er en kæmpe udfordring i hele Europa. Det er helt rimeligt, at disse udlændinge får klar besked om at forlade landet. Men vi har også ansvaret for børnene. Myndighederne skal føre tilsyn med forholdene, især af hensyn til børnene«.

Ombudsmandens konklusioner kommer ikke bag på direktør for Børns Vilkår Rasmus Kjeldahl. Han mener, at politikerne bevidst sørger for, at forholdene på Sjælsmark går lige til grænsen.

»Rapporten fortæller egentlig det, jeg ville regne med«, siger han.



»Centeret er indrettet af myndighederne, så det lige præcis rammer det minimum, man kan slippe af sted med i forhold til konventionerne. Og vi har dygtige embedsmænd herhjemme, så jeg ville blive overrasket over andet. På den måde er Sjælsmark et godt eksempel på det, som nogle praler af: At man går lige til grænsen af det, som konventionerne tillader«.

Rasmus Kjeldahl bider desuden mærke i, at ombudsmanden ikke afviser, at forholdene på Sjælsmark på længere sigt kan føre til en overtrædelse af konventionerne.

»Derudover er det min fortolkning, at ombudsmanden ikke har en smoking gun, men at han, så stærkt som det er muligt inden for hans beføjelser, skriver, at de her børn har det rigtig skidt. Uden at konkludere siger han også, at det, at børn er der i lang tid, kan betyde, at vi overtræder konventionerne«.

Børn skal ikke bo på Sjælsmark

Af redegørelsen fremgår det, at 68 børn har boet på Sjælsmark i mere end 6 måneder. Det er for lang tid, vurderer ombudsmanden.

Det er Dansk Flygtningehjælps generalsekretær, Christian Friis Bach, enig i. Han mener slet ikke, at der skal bo børn på Sjælsmark.

»Langt hen ad vejen bekræfter rapporten mange af de ting, vi skrev i vores rapport fra tidligere i år. Nemlig at forholdene på Sjælsmark har en meget negativ indflydelse på børnenes trivsel. Derfor mener vi som udgangspunkt, at der ikke skal bo børn på Sjælsmark«, siger han.



»Mistrivslen er i høj grad skabt af, at de skal opholde sig på det her center i stedet for at være i de rammer, de plejer at være i, hvor de kan gå i almindelige skoler og være en del af et normalt familieliv. Det et selve det, at de bliver overført til det her center, som gør, at de mistrives«.